Un retour ? Carlos Tevez manque de motivation...

L'ancienne star de la Juventus, de Manchester United et de Manchester City Carlos Tevez admet qu'il trouve peu de motivation pour revenir au football professionnel et que le jeu ne lui manque pas.

La fin d'une légende ?

Tevez s'est séparé de Boca Juniors en juin, tout en refusant d'annoncer sa retraite à l'âge de 37 ans après son troisième passage chez les Xeneize.

Cependant, il semble peu pressé de trouver un nouveau club, car il apprécie la vie loin du terrain.

"Je ne ressens pas l'envie d'être là quand le ballon roule. Samedi, j'ai eu un mariage pendant que Boca jouait et à l'intérieur, je me suis dit que si je jouais, je manquerais le mariage", a expliqué l'ex-international argentin à ESPN.

"Si ce résultat (une défaite 1-0 contre Gimnasia) se produisait comme ça, je n'irais pas parce que je serais en colère et je ne prendrais pas de photos ou ne boirais pas un verre ; tout le monde dirait que Boca a perdu et que Tevez était parti faire la fête. Le football est comme ça.

L'article continue ci-dessous

"Est-ce que je pense à revenir ? Tous mes amis et ma famille me le demandent, mais je ne sais pas par où commencer. Pour l'instant, je profite du moment présent.

"On commence à se poser des questions, mais en attendant, je prends soin de moi. J'aimerais qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse et me motive ou qui fasse sortir quelque chose de moi, mais pour l'instant, chaque fois que je regarde la Juventus, Boca ou une équipe pour laquelle j'ai joué, je cherche en moi ce feu qui me motiverait à jouer pendant six mois ou un an de plus et je ne le trouve pas."

Si Tevez décide finalement de raccrocher les crampons, cela tirerait le rideau sur une carrière exceptionnelle.