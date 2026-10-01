Un responsable portugais : dans 50 ans, tout le monde se souviendra de Ronaldo, pas de l'entraîneur

Miguel Albuquerque, président du gouvernement régional de l'île de Madère - dont est originaire « Il Dottore » -, a adressé un message de soutien à Cristiano Ronaldo, après le départ du capitaine de la sélection portugaise du rassemblement de l'équipe à Copenhague, hier mercredi.

En marge d'un événement officiel, dans la municipalité de Câmara de Lobos, le responsable a exprimé son soutien explicite à Ronaldo, estimant que le joueur était devenu la victime de « mesquineries et de paroles creuses », selon le journal « A Bola »portugais.

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Le président du gouvernement régional a déclaré : « Ici, à Madère, nous soutenons Ronaldo », soulignant l'empreinte mondiale laissée par le joueur portugais.

Il a ajouté : « C'est le Portugais le plus célèbre au monde. Ronaldo est un joueur qui a fait la promotion du Portugal et a rehaussé son prestige, tout au long d'une carrière de plus de 25 ans. Il est donc l'un des Portugais qui ont le plus honoré le Portugal. Pendant toutes ces années, il a été le meilleur joueur du monde, il a remporté tout ce qu'il était possible de remporter et il a apporté une immense contribution à la sélection portugaise. »

« Des paroles creuses »

Concernant le départ prématuré de Ronaldo du rassemblement de la sélection au Danemark, Albuquerque n'a pas épargné ses critiques à ceux qu'il considère avoir poussé le joueur à ce geste.

Il a justifié sa position en déclarant : « Ils ont dû l'agacer, et il a d'ailleurs bien fait », ajoutant que « personne n'a la patience » de supporter « ces mesquineries et ces paroles creuses visant à minimiser son œuvre et ce qu'il est ».

Bien qu'il ait reconnu que l'attaquant « n'a pas toujours raison », Albuquerque a insisté sur le fait que l'héritage de Ronaldo demeurera inébranlable au fil du temps, loin du vacarme lié au moment présent.

Le président du gouvernement régional de Madère a poursuivi : « L'important, en ce moment, est que Ronaldo conserve ce qu'il a toujours été : un joueur de premier plan, et un Portugais qui a représenté le nom du pays et l'a fait rayonner au-delà des frontières comme personne d'autre ne l'a fait. »

Il a ajouté : « Dans 30 ans, personne ne saura qui était l'entraîneur, personne ne saura qui était à la tête de la sélection portugaise, personne ne saura qui commentait les matchs, mais tout le monde, dans 30, 40 et 50 ans, saura qui est Ronaldo. C'est là la différence entre la grandeur et la médiocrité. »

« Il Dottore » a quitté le rassemblement de la sélection après un différend avec son entraîneur Jorge Jesus, qui s'était abstenu de le faire entrer lors du dernier match face à la Norvège, et qui a par ailleurs indiqué qu'il ne l'alignerait pas ce jeudi face au Danemark, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA.



