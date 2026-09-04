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Abdelmawgood Samir

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Un record que Salah n'a jamais atteint : Isak entre dans l'histoire avec Liverpool

Ipswich vs Liverpool
Ipswich
Liverpool
Premier League
A. Isak
Angleterre
Suède

lors de la rencontre face à Ipswich Town

Le Suédois Alexander Isak a attiré tous les regards en début de rencontre entre Liverpool et Ipswich Town, après avoir inscrit deux buts dès les premières minutes, offrant à son équipe un avantage précoce et inscrivant son nom dans les records du club.

Selon les statistiques du réseau « Opta », Isak est devenu l'auteur du doublé le plus rapide de Liverpool en Premier League anglaise depuis 2011, lorsque l'Argentin Maxi Rodríguez avait marqué deux buts dans les 7 premières minutes face à Fulham.

L'attaquant suédois a inscrit ses deux buts aux 6e et 9e minutes, confirmant son début en force avec Liverpool cette saison, après avoir fait trembler les filets de Nottingham Forest lors de la journée précédente, portant son total à 3 buts dans la compétition.

Le démarrage d'Isak revêt une importance particulière après une première saison difficile avec Liverpool en raison des blessures, sa participation s'étant limitée à 22 matches dans les différentes compétitions, au cours desquels il n'a marqué que 4 buts.

Isak avait rejoint Liverpool en provenance de Newcastle dans le cadre d'un transfert record, avec de grands espoirs de le voir devenir l'une des principales armes offensives de l'équipe, ce que l'attaquant suédois a commencé à confirmer avec le début de la nouvelle saison.

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