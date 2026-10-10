La star égyptienne Mohamed Salah, joueur de Trabzonspor, a réalisé un exploit historique en Süper Lig turque, grâce à sa participation déterminante lors du match disputé ce samedi contre Samsunspor, dans le cadre de la septième journée de la compétition.

Trabzonspor s'est imposé 3-0 (à dix joueurs) à l'extérieur face à Samsunspor, et Salah a délivré la passe décisive sur le troisième but inscrit par son coéquipier Francolino, à la 40e minute.

La star égyptienne n'a pas disputé le match jusqu'à son terme, puisqu'il a quitté la pelouse à la 77e minute, remplacé par le Nigérian Paul Onuachu.









Selon le site 61saat, « Salah a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 7 matchs disputés cette saison, devenant ainsi le premier joueur à atteindre ces chiffres dans l'histoire moderne de la compétition ».

Mohamed Salah occupe la tête du classement des buteurs de la Süper Lig turque avec 7 buts, à égalité avec Gift Orban (Ümit Sortif), tandis qu'ils sont suivis par Victor Osimhen (Galatasaray), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) et Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir), avec 6 buts chacun, alors que Dušan Vlahović (Beşiktaş) compte 5 buts.









Salah est également en tête du classement des passeurs décisifs, qu'il domine avec 3 passes décisives, à égalité avec Victor Osimhen, Olsen, İrfan Can Kahveci et Florent Hadergjonaj.

Trabzonspor occupe la troisième place du championnat turc (provisoirement), avec 13 points, à trois points du leader Galatasaray, après avoir remporté 4 victoires, concédé deux matchs nuls et subi une seule défaite.