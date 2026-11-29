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Hansi Flick n'est plus seulement un entraîneur à succès qui permet au FC Barcelone de retrouver son prestige sur la scène nationale. Il inscrit désormais son nom en lettres capitales dans les annales de la Liga, en dépassant des techniciens de la trempe de Pep Guardiola et José Mourinho, grâce à un départ exceptionnel qu'aucun autre entraîneur n'avait jamais réussi dans l'histoire de la compétition.

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Le technicien allemand a poursuivi sur sa lancée avec le club catalan, qu'il a mené à une large victoire 5-1 face au Deportivo La Corogne, ce dimanche soir au stade du Riazor, dans le cadre de la 14e journée de Liga. Une rencontre qui a une nouvelle fois confirmé la puissance offensive du Barça sous sa direction.

Ce festival offensif n'a pas seulement rapporté trois points de plus au Barça. Il s'est aussi accompagné d'un exploit historique pour son entraîneur, qui a réussi à devancer une élite de techniciens ayant marqué de leur empreinte les terrains espagnols, Guardiola et Mourinho en tête.

Comme l'a révélé le compte spécialisé dans les statistiques « Mister Chip », Hansi Flick a remporté 72 victoires lors de ses 90 premiers matchs de Liga. Il devient ainsi l'entraîneur le plus victorieux à ce stade de sa carrière dans la compétition, devant tous ceux qui l'ont précédé dans l'histoire du championnat.

Cet exploit place le technicien allemand en tête d'un classement exceptionnel, puisqu'il a dépassé le total de Pep Guardiola, ancien entraîneur du FC Barcelone, et de José Mourinho, ancien entraîneur du Real Madrid, qui avaient chacun signé 70 victoires lors de leurs 90 premiers matchs dans la compétition.

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L'Italien Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, occupe la quatrième place avec 67 victoires, devant le Français Zinédine Zidane, qui en a remporté 66 lors de ses 90 premiers matchs de Liga.

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Ces chiffres montrent l'ampleur de l'impact de Flick depuis son arrivée au FC Barcelone, et sa capacité à obtenir des résultats exceptionnels à un rythme supérieur à celui d'expériences pourtant très réussies, que ce soit avec le club catalan ou avec son rival historique, le Real Madrid.

Les entraîneurs les plus victorieux lors de leurs 90 premiers matchs de Liga :

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- 72 victoires : Hansi Flick (FC Barcelone).

- 70 victoires : Pep Guardiola (FC Barcelone).

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- 70 victoires : José Mourinho (Real Madrid).

- 67 victoires : Carlo Ancelotti (Real Madrid).

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- 66 victoires : Zinédine Zidane (Real Madrid).

Le Barça profite du faux pas du Real Madrid et creuse l'écart

Sur le plan collectif, cette démonstration face au Deportivo La Corogne est tombée au moment idéal pour le FC Barcelone, qui a profité du faux pas du Real Madrid contre Alavés pour consolider sa place de leader de la Liga et porter un nouveau coup à ses concurrents dans la course au titre.

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Grâce à ce succès, le club catalan reste solidement installé au sommet et porte son avance à 5 points sur l'Atlético de Madrid, avant le choc très attendu entre les deux équipes mercredi. Un test important pour les ambitions des hommes de Flick, déterminés à creuser encore l'écart en tête.

Ce résultat offre au Barça un regain de confiance supplémentaire, l'équipe ayant affiché une forte personnalité offensive et une réelle capacité à profiter des faux pas de ses rivaux, alors que la course au titre semble encore ouverte à de nombreux scénarios.

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À l'inverse, les difficultés s'accumulent pour le Deportivo La Corogne, toujours bloqué à la treizième place après n'avoir remporté qu'une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs de Liga, et qui s'éloigne encore des résultats qu'il espérait obtenir.

Entre une nouvelle manita et un record historique détenu en solitaire, Flick continue d'asseoir son statut au FC Barcelone, après avoir dépassé dans les annales de la Liga des entraîneurs qui ont laissé une empreinte inoubliable. Son prochain défi sera de transformer ce départ exceptionnel en titres qui ramèneront le club catalan au sommet du football espagnol et européen.