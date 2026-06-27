Un quatuor inédit… L'Angleterre inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du monde grâce à un exploit sans précédent

L'équipe d'Angleterre a inscrit une première dans l'histoire de la Coupe du monde en dévoilant son onze de départ pour affronter le Panama lors de la dernière journée du groupe 12, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon Opta, le onze des « Trois Lions » alignait pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde quatre joueurs issus de clubs non anglais : Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelone) et Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Après avoir dominé la Croatie 4-2 lors de son entrée en lice, l’Angleterre a ensuite été freinée par un match nul 0-0 lors de la deuxième journée, mais elle occupe toujours la première place du groupe avec 4 points, à égalité avec les « Étoiles noires », tandis que la Croatie pointe à la troisième place avec 3 points, devant le Panama, toujours à zéro point.

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