Un quatuor du Real Madrid surprend Mourinho

Le Real Madrid a bouclé sa préparation pour la nouvelle saison après sa victoire face à Schalke sur le score de trois buts à zéro, et a déjà commencé à penser au coup d'envoi de la Liga, qui se jouera face à l'Espanyol, samedi prochain.

La Maison Blanche laisse derrière elle une préparation estivale durant laquelle elle n'a pas connu la défaite, et les premières impressions dégagées par l'entraîneur José Mourinho ne pouvaient être plus optimistes et positives, d'autant que le technicien n'a pas pu compter sur l'intégralité de ses éléments jusqu'à il y a quelques jours, à commencer par des joueurs comme Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Marc Cucurella et Jude Bellingham.

Parmi tous ceux-là, Mourinho a voulu insister, même publiquement, sur leur degré d'engagement envers l'équipe.

L'entraîneur portugais a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne du Real Madrid : « Je suis content de ceux qui sont arrivés tardivement. Il n'est pas facile d'entrer directement dans un niveau d'intensité élevé comme celui auquel nous travaillons. Et il ne leur est pas facile de disputer une double séance d'entraînement matin et soir, car ils s'entraînent le matin avec le groupe, et l'après-midi avec le petit groupe qui vient d'arriver. »

Selon le réseau « Defensa Central », Mourinho partage le même message au sein du club, car il est très admiratif du professionnalisme de tous les joueurs et du haut degré de responsabilité dont ils font preuve, en particulier 4 joueurs qui lui ont laissé une forte impression dès le premier instant, après les avoir vus disputer leurs premières minutes.

Les cas du quatuor Mbappé, Courtois, Cucurella et Bellingham revêtent une importance particulière, car tous sont arrivés à Valdebebas avant la date fixée pour leur intégration au groupe, puisqu'ils ont écourté leurs vacances et sont revenus plus tôt.

Mourinho a lui-même salué ce point devant Florentino Pérez, le président du club, et il en a parlé avec son staff technique comme d'une preuve formidable du sens du devoir et de la responsabilité de ces joueurs.

Au-delà de la qualité technique dont bénéficient tous ces joueurs, Mourinho met l'accent, parmi ses joueurs, sur l'envie et l'enthousiasme dont ils ont fait preuve, deux choses que lui-même n'attendait pas et qui l'ont agréablement surpris, et ce à quelques jours seulement du début de la nouvelle saison.

Mourinho est conscient de l'ampleur du défi qui l'attend durant son deuxième passage au Real Madrid, c'est pourquoi il a voulu adresser un message d'optimisme et d'enthousiasme aux supporters du club, à l'approche du début des véritables compétitions.