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Selon un rapport de presse publié ce jeudi, Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, est désormais tout proche de prendre les commandes d'une nouvelle sélection arabe dans les prochains jours.

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Le site français « Foot Mercato » souligne qu'après avoir quitté la tête de la sélection marocaine, Walid Regragui pourrait retrouver un poste dans les tout prochains jours.

Si son nom a récemment été associé au poste d'entraîneur du club français de Lens, le technicien de 51 ans se rapproche d'un retour au Qatar, un pays qu'il connaît bien.

Selon des sources propres au site français, l'ancien sélectionneur du Maroc n'est plus qu'à un pas de prendre les rênes de la sélection qatarie.

Cette destination revêt une grande importance pour Regragui, qui entretient une relation particulière avec le Qatar après ses succès sur le banc d'Al-Duhail. Malgré les nombreuses offres reçues de sélections nationales ces derniers mois, le Qatar était la seule option internationale susceptible de le convaincre, lui qui avait jusque-là donné la priorité à un projet en club.

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Si la piste Lens a beaucoup fait parler ces derniers temps, les négociations avec le Qatar remontent à plus loin : la Fédération qatarie souhaitait ardemment depuis plusieurs mois s'attacher les services de Walid Regragui, qui préférait jusqu'ici attendre une opportunité sur le banc d'un club.

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Mais le projet proposé par les Qataris, qui comprend notamment un effectif comptant plusieurs joueurs naturalisés, a fini par retenir son attention.

Il s'agit d'une opportunité très séduisante pour le technicien marocain, qui connaît parfaitement l'environnement du football local et ses exigences.

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Sauf imprévu, Walid Regragui devrait bientôt faire son retour au Qatar, cette fois avec l'ambition de prendre les rênes de sa sélection.

Flou autour de l'avenir de Lopetegui

Le nom de Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc , revient parmi les candidats pressentis, alors que le flou entoure l'avenir de l'Espagnol Julen Lopetegui à la tête du Qatar.

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L'apparition du nom du technicien marocain à ce moment précis coïncide avec le départ imminent de Lopetegui, sur fond de résultats en deçà des attentes de la sélection qatarie, ce qui a poussé la Fédération à étudier d'autres options en prévision d'un changement à la tête du staff technique.

Les dirigeants de la Fédération qatarie voient en Regragui un choix adapté pour diriger la sélection, au regard de son expérience avec le Maroc et des résultats obtenus durant son mandat, lui qui a mené le Maroc à un exploit historique lors de la Coupe du monde 2022.

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Regragui avait conduit la sélection marocaine jusqu'en demi-finales du Mondial au Qatar, faisant d'elle la première sélection arabe et africaine à atteindre ce stade dans l'histoire de la compétition, un exploit qui a renforcé sa stature d'entraîneur et fait grimper sa cote sur le marché des techniciens.

Regragui entretient par ailleurs des liens avec des personnalités qataries de premier plan, ce qui pourrait faciliter les échanges entre les deux parties si la Fédération décidait de passer de l'étude de sa candidature parmi d'autres noms à l'ouverture de contacts officiels.