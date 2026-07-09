« Un programme alimentaire effrayant »… Avertissement à l’Angleterre : « Haaland veut vous dévorer au petit-déjeuner jusqu’à la dernière bouchée »

Un article de presse publié ce jeudi met en garde les joueurs anglais avant leur match contre la Norvège, prévu samedi prochain en quarts de finale de la Coupe du monde.

Le tabloïd The Sun prévient : « Attention, Trois Lions : la machine à buts viking Erling Haaland veut vous dévorer dès l’échauffement. »

Pour espérer l’emporter, les Three Lions devront donc le contenir. Âgé de 25 ans, le géant norvégien a trouvé le chemin des filets à chaque sortie dans la compétition, dont un doublé lors de l’élimination du Brésil.

Avec ses 192 livres et ses 6 pieds 5 pouces, il a déjà marqué 62 buts en seulement 54 sélections, soit une moyenne supérieure à celle d’Harry Kane en équipe d’Angleterre.

Un programme quotidien rigoureux

Si vous pensez que cela fait de Haaland un cas à part, vous avez raison : le joueur de Manchester City a été façonné avec le plus grand soin grâce à un régime quotidien rigoureux que personne d’autre ne peut égaler.

Il ingurgite chaque jour 6 000 calories – le double de l’apport maximal recommandé pour un homme adulte – et privilégie les abats (foie, cœur, rognons) pour nourrir son physique.

Au quotidien, il enchaîne environ 1 000 abdos, alterne bains de glace et sauna, et protège jalousement la qualité de son sommeil.

« Il faut être un athlète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – ça ne se limite pas aux deux heures du match », a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube.

Isabelle Högseng Johansen, la compagne de Haaland, glisse même des bouchons d’oreille de rechange dans son sac pour la Coupe du monde, tant il prend son sommeil au sérieux.

« Je pense que le sommeil est la chose la plus importante au monde », affirme-t-il.

Le joueur, qui touche 385 000 livres sterling par semaine, évite tout appareil électronique dans les deux heures qui précèdent son coucher.

Une fois endormi, il porte des lunettes anti-lumière bleue pour filtrer la lumière artificielle.

Au lit, il privilégie la respiration nasale et scotche même ses lèvres pour garder la bouche fermée.

Son rituel matinal commence dès le réveil.

Dès son réveil, l’attaquant s’expose à la lumière naturelle du soleil pour synchroniser son horloge biologique. Il explique : « La première chose que je fais le matin, c’est de m’exposer un peu au soleil ; c’est bénéfique pour le rythme circadien. »

Il se prépare ensuite une tasse de café qu’il allonge de lait cru. À ce sujet, il a déclaré : « Le café est un superaliment à mes yeux, s’il est préparé correctement. Tout dépend du moment où on le boit. Il faut aussi un peu de lait. C’est également un superaliment, bon pour notre estomac et pour notre peau. »

Au menu du petit-déjeuner : miel brut, œufs et pain frais, avant d’enchaîner par une brève promenade matinale.

Il ajoute : « Il faut commencer tôt, avec la lumière pure du jour et l’air pur… Il vaut mieux sortir faire une petite promenade, je pense que c’est une habitude très bénéfique. »

Haaland bénéficie également des services d’un kinésithérapeute qui s’occupe d’étirer ses longues jambes d’attaquant afin de préserver sa vivacité sur le terrain.

Le Norvégien explique : « J’ai une bonne souplesse naturelle au niveau des cuisses et des hanches, et c’est extrêmement important pour moi de la préserver, car comment pourrait-on marquer tous ces buts sans cela ? »

Un échauffement rigoureux précède chaque séance : selon ses coéquipiers, Haaland enchaîne quotidiennement 300 pompes et 1 000 abdos.

La musculation, l’aviron, les sprints et la course de fond développent son endurance et sculptent son physique impressionnant.

Haaland ressent-il la fatigue ?

« Je ressens de la fatigue, mais je convaincs mon corps du contraire. C’est une affaire de mental », assure-t-il.

Alvi, son père, qui a participé à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis avec la Norvège, raconte que le jeune Erling s’entraînait huit heures d’affilée le samedi et autant le dimanche. « Nous n’avons jamais eu à le pousser. »

Conscient de la nécessité de ne pas surmener ses muscles, il privilégie la récupération active : bain glacé, sauna ou cryothérapie.

« J’essaie de faire ces deux choses presque tous les jours et au moins cinq fois par semaine », explique Haaland.

Après avoir brûlé de nombreuses calories sur le terrain, à l’entraînement ou en salle de sport, il doit manger autant que possible.

« Je pense que manger des aliments de grande qualité et aussi locaux que possible est la chose la plus importante », explique Haaland. « Les gens disent que la viande est mauvaise, mais de quel type ? Celle que l’on achète chez McDonald’s ? Ou celle d’une vache locale qui broute l’herbe là-bas ? Moi, je mange le cœur et le foie. »

Il sélectionne rigoureusement ses fournisseurs, convaincu que des animaux bien traités se traduisent par une viande de meilleure qualité.

Il raffole notamment des steaks « tomahawk », découpés dans la côte avant avec l’os, et apprécie également la lasagne concoctée par son père ainsi que les kebabs.

Malgré cet investissement, le buteur norvégien s’accorde des moments de détente : à l’issue de la saison de Premier League, il s’est envolé vers l’Espagne pour jouer au golf avec son frère aîné, Astor, et un ami de longue date.

Pendant la Coupe du monde 2026, il s'est offert des vêtements typiquement américains, dont des bottes de cow-boy.