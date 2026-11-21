Partager Suivez GOAL sur Google

Le Barça s'apprête à affronter Villarreal à un horaire inhabituel, 14 h (heure espagnole), dans le cadre de la 13e journée de Liga.

Publicité

Selon le quotidien Sport, le Barça a disputé 7 matchs en début d'après-midi depuis les modifications apportées par la Liga en 2020.

Mais les résultats du Barça lors de ces rencontres n'incitent guère à l'optimisme : les Blaugrana ne se sont imposés que dans 3 des 7 matchs disputés à cet horaire.

Le Barça a laissé filer de nombreux points lors des matchs joués à 14 h, avec un taux de victoires de seulement 42,8 %.

Pour ce qui est de la saison en cours, le déplacement à Villarreal marquera la première apparition du club catalan sur le premier créneau de la journée.

Publicité Publicité

Depuis l'arrivée de Hansi Flick à la tête du club catalan, le Barça a disputé 3 matchs à 14 h. Les deux derniers, disputés la saison dernière, se sont soldés par deux victoires difficiles, à chaque fois par un but d'écart.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL Regarder

Le plus récent de ces matchs l'a opposé au Rayo Vallecano : le Barça s'était imposé 1-0, grâce au rôle décisif joué par Ronald Araujo.

Lors du deuxième, Robert Lewandowski avait été le héros du jour, avec un but précieux inscrit face au Deportivo Alavés.

Publicité

Le troisième, en revanche, reste l'un des rares faux pas du Barça à domicile sous l'ère du technicien allemand.

Le but de Raphinha n'avait pas suffi à éviter une défaite 1-2 face à Las Palmas, lors du match organisé à l'occasion du 125e anniversaire de la fondation du club.

Publicité

Sous Xavi Hernández, le club catalan avait concédé le nul 1-1 face au Rayo Vallecano lors de la saison 2023-2024, avant de reproduire le même score face à l'Espanyol dans le derby catalan lors de la saison 2022-2023.

Ce fut là le début d'une série négative de quatre matchs, lancée sous Ronald Koeman avec un nul 1-1 face à Cadix lors de la saison 2020-2021.

Publicité

L'un des plus beaux souvenirs du Barça lors des matchs de la mi-journée reste sa large victoire 4-0 contre Osasuna au Camp Nou lors de la saison 2020-2021, un match dont tout le monde se souvient encore en raison de Lionel Messi et de son but dédié à Diego Armando Maradona, célébré en portant le maillot des Newell's Old Boys.

Ce match avait marqué le début d'une série de 7 rencontres disputées à cet horaire, même si le Barça avait auparavant joué des matchs à 13 h, l'horaire précédemment retenu par la Liga avant sa modification, afin d'éviter tout chevauchement avec les matchs de football amateur.