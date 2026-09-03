L'Égyptien Mohamed Salah, star de Trabzonspor, a accueilli son troisième enfant, après avoir voyagé de Turquie vers l'Angleterre pour être aux côtés de son épouse.

Ertugrul Dogan, président de Trabzonspor, a déclaré dans des propos accordés au réseau 61saat, spécialisé dans les actualités du club turc, tôt ce jeudi matin : « Après le match face à Amed, j'ai voyagé à l'étranger en compagnie de Mohamed Salah et d'André Onana. Chacun d'eux a eu un nouvel enfant : Salah a eu un garçon, tandis qu'Onana a eu des jumeaux. Je félicite leurs familles et leurs épouses. »

De son côté, Rabab Salah, la sœur du capitaine de la sélection égyptienne, a confirmé la nouvelle, tout en dévoilant le prénom du nouveau-né.

Rabab a indiqué, via son compte « Facebook », que Salah a donné le prénom « Layl » à son nouveau-né.

Le prénom a paru étrange aux yeux des Égyptiens, comme en témoignent les commentaires sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Il s'agit du troisième enfant de Salah, après ses deux filles Makka et Kayan.

La participation de Salah au match de Trabzonspor face à Genclerbirligi dimanche prochain, dans le cadre de la quatrième journée du championnat turc, est devenue incertaine après son voyage vers l'Angleterre au cours des dernières heures.

Salah a rejoint Trabzonspor cet été dans le cadre d'un transfert libre, après 9 années passées avec Liverpool, durant lesquelles il a remporté plusieurs titres en Angleterre et en Europe.

Mais le début de la star égyptienne avec le club turc n'a pas été bon, puisqu'il n'a récolté que 4 points lors des 3 premiers matchs du championnat local, occupant ainsi la 11e place.

Trabzonspor a également échoué à se qualifier pour la phase finale de la Ligue Europa, s'inclinant en barrages face aux Hongrois du Ferencvaros, se contentant ainsi de disputer la Ligue Europa Conférence, compétition de moindre importance.

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