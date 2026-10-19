Le Barça se prépare à aborder les semaines les plus périlleuses de la saison, mais pas avec l'arme dont il a l'habitude : plutôt avec un conseil choquant venu de l'intérieur du club, adressé à l'entraîneur Hansi Flick, attaquer plus lentement !

Le géant catalan, qui a remporté tous ses matches cette saison et ne connaît que la victoire, entame deux examens de feu : le premier mardi face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des champions, et le second dimanche lors du Clasico face au Real Madrid, deux confrontations qui pourraient décider du sort de la saison, bien que nous ne soyons encore qu'en octobre.

Selon ce qu'a révélé le journaliste Santi Ovalle dans l'émission « Carrusel » sur la radio espagnole « Cadena Ser », la direction du Barça et le directeur sportif ont adressé un message clair à Flick : la confrontation face au Paris n'admet pas le style de jeu offensif, ouvert et réciproque qu'il applique contre tous les adversaires, car cela reviendrait à un suicide face à l'équipe de Luis Enrique. Le club estime que la clé réside dans la patience et la possession.

Ovalle a rapporté le plan secret que le Barça juge capable d'arrêter le double champion d'Europe : « Ce dont nous avons besoin, c'est de garder le ballon plus que jamais, d'attaquer à un rythme plus lent que d'habitude et de maîtriser les transitions rapides du Paris Saint-Germain. »

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Cette extrême prudence provient d'un complexe parisien qui ne finit pas : lors des deux dernières visites, la victoire fut française. La saison dernière, en phase de groupes, le Paris a renversé la situation avec deux buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos à la 90e minute, après que le Barça avait ouvert le score grâce à Ferran Torres, qui porte aujourd'hui lui-même le maillot du Paris.

Et avant cela, lors de la saison 2023-2024, l'équipe d'Enrique a éliminé le Barça sur une défaite humiliante 1-4 au Camp Nou, après l'expulsion d'Araujo et les prestations éclatantes de Dembélé, Mbappé et Vitinha.

Et bien que la dernière visite du Barça au Parc des Princes se soit soldée par une victoire palpitante 3-2, ce qui s'est passé une semaine plus tard a confirmé que la victoire seule ne suffit pas.

Ovalle conclut son rapport par une question dont tout le monde attend la réponse : « Nous verrons si Flick écoutera le conseil de la direction et jouera avec patience, ou s'il demandera à ses joueurs de suivre le style de jeu offensif réciproque comme à l'accoutumée. »

Cette semaine chargée survient dans un chaos logistique qui a frappé l'équipe : après avoir balayé le Real Betis 5-2, le Barça est resté bloqué à Séville après que son avion a été reporté de 22 heures le samedi soir à minuit, puis à 2 heures du matin, puis à 4 heures, obligeant Flick à ramener les joueurs à l'hôtel pour se reposer, avant que le scénario ne se répète le lundi avec le retard de leur vol vers Paris en raison d'un épais brouillard sur la capitale française.



