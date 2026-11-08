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Lors de la victoire laborieuse, mais finalement méritée, d’Arsenal contre Hull City en Premier League, une action controversée impliquant Kai Havertz a fait réagir. Selon le règlement, l’international allemand aurait dû obtenir un penalty, bien qu’il se soit trouvé en position de hors-jeu.

Que s’est-il passé ? Peu avant la mi-temps, Havertz a reçu une passe parfaite dans l’intervalle, avant d’être mis à terre par le défenseur de Hull Nobel Mendy, qui l’a tiré par le maillot. À la demande de Michael Oliver, chargé de l’assistance vidéo, l’arbitre Farai Hallam a revu l’action sur l’écran au bord du terrain. Il a estimé que la position de hors-jeu de l’attaquant primait sur la faute et a accordé un coup franc aux visiteurs.

Hallam a expliqué sa décision au micro du stade : Havertz aurait mérité un penalty, mais sa position de hors-jeu l’avait conduit à ne pas l’accorder. Cette séquence a ensuite fait sortir de ses gonds Martin Keown, ancien joueur des Gunners. « On n’aurait jamais dû lui demander d’aller voir l’écran de la VAR, n’est-ce pas ? », a-t-il déclaré sur talkSPORT, avant d’insister : « Ils auraient déjà dû déterminer s’il était hors-jeu. C’est ridicule. (…) Tout cela n’aurait-il pas dû être réglé dans la salle VAR avant de demander à l’arbitre de revoir l’action ? C’est ridicule. J’aimerais vraiment connaître la véritable histoire derrière tout ça. »

Mais ce que ni Keown ni l’équipe arbitrale composée notamment de Hallam et Oliver ne semblaient savoir, c’est que le règlement prévoyait bel et bien un penalty pour Havertz. Dans ce cas précis, sa position de hors-jeu n’entre pas en ligne de compte.

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Une règle méconnue : pourquoi Kai Havertz aurait-il dû obtenir un penalty ?

« Un joueur en position de hors-jeu n’intervient activement dans le jeu que lorsqu’il commet une infraction de hors-jeu », a expliqué Dale Johnson, spécialiste des règles, à la BBC. « Kai Havertz doit avoir tenté de jouer le ballon ou de le disputer à un adversaire. Dans le cas contraire, le tirage de maillot de Nobel Mendy prévaut. La faute précède une éventuelle infraction de hors-jeu. »

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En termes simples, une faute prime sur une position de hors-jeu tant que le joueur qui la subit n’est pas intervenu activement dans le jeu. Or, ce n’était pas le cas de Havertz, puisque Mendy l’avait mis à terre immédiatement après la passe. Pour illustrer son propos, Johnson a cité une action survenue lors d’un match entre Newcastle United et l’AFC Bournemouth il y a deux saisons. À l’époque, le défenseur des Magpies Fabian Schär se trouvait lui aussi en position de hors-jeu après un centre sur coup franc venu de l’extérieur de la surface. Il n’était toutefois pas intervenu activement dans le jeu avant d’être finalement fauché dans la surface. Après vérification par la VAR, le Suisse avait donc obtenu un penalty, conformément au règlement.

Cette controverse n’a finalement guère préoccupé Arsenal : Martin Ödegaard a inscrit le but d’une victoire méritée à la 72e minute, portant à six points l’avance du leader sur son poursuivant Manchester City au classement. Brighton & Hove Albion, l’équipe surprise entraînée par Fabian Hürzeler, peut revenir à cinq longueurs et dépasser les Skyblues dimanche en cas de victoire contre Brentford (15 heures). Manchester City a concédé samedi, face à Nottingham Forest, pensionnaire du bas de tableau, sa troisième défaite consécutive en championnat.

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Lui non plus ne connaissait pas la règle : comment Arteta a-t-il réagi à l’action impliquant Havertz ?

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est donc présenté détendu à la conférence de presse qui a suivi. Interrogé sur la controverse autour de Havertz, l’Espagnol a répondu avec un sourire : « Je ne sais pas, je n’ai pas revu l’action. Et j’ai délibérément choisi de ne pas le faire pour ne pas avoir à vous mentir. »

Arteta ne connaissait toutefois pas non plus la règle : « J’ai été surpris, car lorsqu’ils ont envoyé l’arbitre voir l’écran, les personnes sur le banc m’ont dit que c’était un penalty évident, puisqu’il (Mendy, NDLR) avait tiré le maillot. J’ai maintenant entendu dire qu’ils avaient décidé de ne pas accorder de penalty parce que Kai était en position de hors-jeu au départ de l’action. Je ne sais donc pas comment interpréter cela. Je suis sûr qu’ils apporteront encore des précisions. » Jusqu’à présent, ni la FA ni l’organisation des arbitres PGMOL n’ont toutefois fait de déclaration officielle sur cette action.

Getty Images

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Kai Havertz largement en tête d’un classement peu flatteur

Indépendamment de cet épisode, une mauvaise habitude se dessine de plus en plus chez Havertz. L’ancien joueur de Leverkusen a déjà été signalé hors-jeu pour la 15e fois cette saison, de loin le total le plus élevé de tous les joueurs de Premier League. Dominic Calvert-Lewin occupe la deuxième place de ce classement peu flatteur, avec huit coups de sifflet sanctionnant ses positions de hors-jeu.

Néanmoins, Havertz, épargné par les blessures jusqu’ici, reste un titulaire indiscutable sous Arteta. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en 15 apparitions. Son statut en équipe nationale ne change pas non plus. Jürgen Klopp voit en lui sa première option au poste d’attaquant. Outre Havertz, les buteurs Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort) et Niclas Füllkrug (Werder Brême), de retour dans le groupe, ont également été convoqués pour le prochain rassemblement.