Il semble que la Fédération portugaise de football ait décidé de faire marche arrière face à Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, après la crise survenue au sein de la sélection nationale au cours des dernières heures.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection du Portugal dans la capitale danoise, Copenhague, avant-hier mercredi, à la suite d'un différend avec son entraîneur Jorge Jesus, en raison de sa non-participation au match contre la Norvège lors de la deuxième journée de la Ligue des nations européenne.

Le journal espagnol Marca a affirmé que la Fédération portugaise de football s'emploiera à mettre fin à la crise récemment survenue et au différend qui a éclaté entre Ronaldo et Jorge Jesus, au cours de la semaine prochaine.

La Fédération œuvrera à régler cette crise lors d'une réunion décisive, qui rassemblera toutes les parties concernées, en premier lieu Ronaldo lui-même, ainsi que Jorge Jesus.

Le journal a précisé que la Fédération portugaise ne souhaite pas que cette crise soit la cause de la fin de la carrière internationale du « Don », après tout ce qu'il a apporté à la sélection au cours des dernières années, estimant qu'il mérite une fin digne de son statut.

Marca a souligné le changement d'approche de la Fédération portugaise, qui avait publié un communiqué après le départ de Ronaldo, dans lequel elle insistait sur le fait que la sélection restait concentrée, avant que ce ton ne change et qu'elle commence à envisager de résoudre la crise.

Ce qui a contribué à cela, c'est la politique médiatique imposée à tous, en particulier aux joueurs, interdisant définitivement de parler de ce sujet, comme l'ont illustré les récentes déclarations de Renato Veiga, joueur de la sélection du Portugal.

La sélection portugaise se prépare actuellement à disputer un match décisif contre la Norvège, après-demain dimanche, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne, où elle a besoin d'une victoire pour se qualifier en demi-finale.

La sélection du Portugal occupe la tête du groupe 4 avec un total de 9 points, récoltés grâce à 3 victoires contre le pays de Galles, la Norvège et le Danemark, avec une avance de 6 points sur les trois sélections.