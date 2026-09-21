L'attaquant français Kylian Mbappé se dirige vers une troisième saison catastrophique avec le Real Madrid, après s'être fait invisible sur la pelouse du « Riyadh Air Metropolitano » lors de la défaite de son équipe face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1. Il n'a quasiment pas touché le ballon en seconde période, au moment où ses coéquipiers avaient le plus besoin de lui, et le candidat au Ballon d'Or s'est de nouveau effacé face au dispositif défensif verrouillé de l'entraîneur Diego Simeone.

Selon le journal espagnol « Sport », le joueur de 27 ans, qui compte 8 buts et deux passes décisives en 8 matchs cette saison, a signé son troisième match sans marquer cette saison, après avoir échoué à trouver le chemin des filets face à l'Espanyol et au Real Betis.

Mbappé, qui n'a remporté que deux titres seulement sous le maillot madrilène en un peu plus de deux ans, n'a par ailleurs cadré aucun tir lors de la rencontre et a perdu le ballon à 15 reprises.

Les statistiques de l'attaquant français face au rival de la capitale, l'Atlético Madrid, depuis qu'il porte le maillot du Real Madrid sont très préoccupantes : il a affronté le voisin à 6 reprises, remportant seulement deux victoires (dont une sans être titulaire), pour un nul et 3 défaites, tandis qu'il a manqué deux autres confrontations sur blessure. Au cours de ces 6 rencontres, Mbappé n'a réussi à inscrire que deux buts.

La prestation terne de la star française contre l'Atlético Madrid, contre qui il ne s'est encore jamais imposé au stade « Riyadh Air Metropolitano », intervient à un moment extrêmement délicat pour la course au Ballon d'Or, dont les votes se clôturent le 28 septembre en cours.

Le champion du monde 2018, qui a répété à de nombreuses reprises qu'il méritait de remporter le trophée devant Lamine Yamal et Harry Kane, affiche un bilan de buts inférieur de 6 unités en ce début de saison à celui de Raphinha, que Mbappé avait auparavant minimisé lorsque la presse l'avait comparé à lui, déclarant : « Je peux faire l'idiot et dire que je marque plus de buts que Raphinha et Dembélé, et qu'ils doivent en marquer davantage. »

Contre le Barça : plus de buts et plus de défaites

Les statistiques de Mbappé face au Barça depuis son arrivée au Real Madrid placent ses performances sous le coup de larges interrogations. Sur le plan individuel, il a inscrit 6 buts en 6 confrontations, tout en manquant un autre match sur blessure.

Malgré cela, le club madrilène n'a remporté qu'une seule victoire en Clasico avec la participation de l'attaquant français, sur le score de 2-1 sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso, tandis que les autres matchs se sont soldés par des défaites, dont 3 finales.

Avant de réaliser son rêve de porter les couleurs du Real Madrid, Mbappé affichait un bilan positif face à l'équipe catalane : sous le maillot du Paris Saint-Germain, il avait inscrit 6 buts en 4 confrontations, un bilan qui faisait pencher la balance en faveur du club parisien avec deux victoires, un nul et une seule défaite. Mais l'association entre Kylian et le Real Madrid en vient désormais à entraver les deux parties et à limiter leurs ambitions.



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