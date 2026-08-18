Le club saoudien d'Al-Ittihad disputera 8 matches lors de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite pour la saison 2026-2027, conformément au nouveau format de la compétition, à raison de 4 confrontations à domicile et 4 rencontres à l'extérieur.

L'édition 2026-2027 de la Ligue des champions d'Asie Élite constitue la quarante-cinquième édition du plus important tournoi de clubs du continent asiatique, organisé par la Confédération asiatique de football, et représente également la troisième édition depuis le changement de nom de la compétition en « Ligue des champions d'Asie Élite ».

La saison 2026-2027 marque une nouvelle étape dans l'histoire du tournoi, après que la Confédération asiatique de football a annoncé, le 24 avril 2026, l'augmentation du nombre de clubs participant à la phase de ligue de 24 à 32 équipes, à raison de 16 clubs dans chacune des zones Ouest et Est.

Les adversaires d'Al-Ittihad à domicile

« Al-Amid » disputera 4 matches à domicile face aux clubs suivants :

Al-Aïn (Émirats arabes unis).

Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis).

Al-Gharafa (Qatar).

Pakhtakor (Ouzbékistan).

Les adversaires d'Al-Ittihad à l'extérieur

« Al-Amid » disputera 4 matches à l'extérieur face à :

Al-Sadd (Qatar).

Al-Wasl (Émirats arabes unis).

Neftchi (Ouzbékistan).

Al-Shamal (Qatar).

Al-Ittihad s'engage dans un parcours relevé lors de la phase de ligue, le tirage au sort le confrontant à des adversaires issus d'écoles de football différentes dans la zone Ouest, ce qui l'oblige à réaliser les meilleurs résultats possibles lors de ses huit matches afin d'assurer sa qualification pour les phases à élimination directe et de poursuivre la course au titre de la Ligue des champions d'Asie Élite.