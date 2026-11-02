L'entraîneur portugais José Mourinho et Álvaro López, l'entraîneur de l'équipe des jeunes du Real Madrid, se livrent à une compétition remarquable en ce début de saison, après que tous deux ont obtenu des résultats marquants, en particulier sur le plan européen, puisque chacun d'eux a remporté l'ensemble de ses matches jusqu'à présent, dans un scénario qui rappelle la relation qui a uni le maître à son élève au sein du club madrilène.

Selon le journal espagnol « Marca », Mourinho et Álvaro López partagent une histoire commune que le quotidien avait déjà mise en lumière la saison dernière, bien avant que le retour de l'entraîneur portugais au Real Madrid ne soit confirmé.

Durant son premier passage à la tête du staff technique de l'équipe madrilène, Mourinho avait offert sa première apparition avec l'équipe première au joueur qui dirige actuellement l'équipe des jeunes, en 2012.

Quatorze ans plus tard, le destin a réuni le maître et son élève dans une compétition riche en victoires à Valdebebas, notamment dans les compétitions européennes, où tous deux ont remporté l'ensemble de leurs matches.

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Les retrouvailles entre les deux entraîneurs se renouvelleront mardi, lors du vol qui transportera les délégations du Real Madrid et de l'équipe des jeunes vers Athènes, en vue de disputer une nouvelle journée de Ligue des champions et de Ligue des champions des jeunes.

Mourinho cherche à s'emparer de la tête de la première compétition continentale, après avoir réalisé un sans-faute en remportant ses trois matches contre l'Inter, la Roma et Leipzig, tandis qu'Álvaro López aspire à conserver une première place historique qu'il a atteinte après avoir signé une troisième victoire face à Leipzig lors de la dernière journée.

Un début exceptionnel

Les deux entraîneurs continuent d'afficher des niveaux remarquables en ce début de saison, dans une compétition qui pourrait déboucher sur un exploit historique : voir le Real Madrid en tête du classement de la Ligue des champions et de la Ligue des champions des jeunes en même temps.

Mourinho se rend à Athènes après avoir conduit le Real Madrid à une magnifique série de sept victoires consécutives, portant le total des victoires de l'équipe au cours de la saison en cours à 12 en 14 matches, soit un taux de réussite de 86 % en Liga et en Ligue des champions.

De son côté, Álvaro López réalise lui aussi un début exceptionnel à la tête de la troisième équipe dans la hiérarchie des formations du Real Madrid, après avoir signé 11 victoires en 12 matches, soit un taux de réussite de 92 %.

L'équipe d'Álvaro López a disputé ses rencontres dans trois compétitions différentes : elle est en tête de la Liga avec sept victoires et un match nul, elle domine également la Ligue des champions des jeunes après avoir remporté trois victoires, en plus d'un succès supplémentaire en finale de la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans.

Il ne fait aucun doute que Mourinho éprouve de la fierté envers l'un de ses anciens jeunes joueurs, qui connaît aujourd'hui le succès dans le monde de l'entraînement, tandis que l'entraîneur portugais représente l'une des figures les plus marquantes dont il s'inspire dans sa carrière.