Un obstacle de taille… Un duo d'experts pressenti pour succéder à Gattuso après la débâcle de l'Italie

Il semble que les jours de Gennaro Gattuso, sélectionneur de l'équipe d'Italie, soient comptés après son échec catastrophique à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, tandis que deux grands noms se profilent pour lui succéder.

La sélection italienne s'est inclinée face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but lors de la finale du barrage européen, privant ainsi les Azzurri de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, une première dans l'histoire.

Les heures qui ont suivi le match ont été marquées par une atmosphère tendue dans le monde du football italien, avec des appels à un changement radical qui impose la prise de décisions décisives.

Selon l'Italien Gianluca Di Marzio, journaliste au réseau « Sky Sport », l'aventure de Gattuso avec la sélection touche à sa fin, et Gianluigi Buffon, capitaine de l'équipe depuis 2023 et l'une de ses figures de proue, qui jouait le rôle de trait d'union entre les joueurs et la fédération, devrait le quitter.

De Marzio a ajouté qu'avec le départ de Gattuso, deux grands noms se profilent pour prendre les rênes de la sélection italienne : Antonio Conte et Massimiliano Allegri.

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Conte possède une expérience antérieure avec la sélection, qu'il a dirigée entre 2014 et 2016, tandis qu'Allegri représente un choix très expérimenté au plus haut niveau.

Il est peu probable que l'un ou l'autre refuse de prendre les rênes s'ils reçoivent une offre officielle.

Mais l'engagement de l'un ou l'autre de ces entraîneurs par la Fédération italienne pourrait se heurter à un obstacle, car Conte est actuellement sous contrat avec Naples, et le président du club, Aurelio De Laurentiis, ne semble pas disposé à se séparer de lui. La situation est similaire pour Allegri, qui dirige Milan depuis l'année dernière dans le cadre d'un projet à long terme.