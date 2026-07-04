Un nouveau succès vient enrichir le parcours de Bono avec le Maroc

Yassine Bounou, le gardien de but de l’équipe nationale du Maroc, poursuit son parcours historique sous le maillot des « Lions de l’Atlas ». Il vient de signer un nouvel exploit lors du match contre le Canada, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Mohamed Wahbi, le sélectionneur national, a confirmé sa présence dans le onze de départ des Lions de l’Atlas, perpétuant ainsi son statut de pilier de l’équipe.

Sa présence face à la sélection canadienne lui permettra d’atteindre un cap symbolique : 95 sélections, ce qui le propulsera seul à la troisième place du classement des joueurs les plus capés de l’histoire des « Lions de l’Atlas ».

Il partageait jusqu’ici la troisième place avec la légende marocaine Ahmed Fares, auteur de 94 sélections, avant de la dépasser officiellement dès le coup d’envoi face au Canada.

Lire aussi… Un membre de la Fédération marocaine : « Lakja a changé la trajectoire d’Hakimi… et c’est notre objectif pour la Coupe du monde »

Le classement des joueurs les plus capés de la sélection marocaine reste dominé par le défenseur historique Noureddine Naybet (115 sélections), tandis qu’Achraf Hakimi occupe la deuxième place avec 101 sélections, un total que le latéral marocain atteindra face au Canada.

Bono est l’un des fers de lance de la génération actuelle des Lions de l’Atlas, ayant joué un rôle clé dans les exploits récents de la sélection, de la qualification historique pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 à la campagne actuelle.

Le gardien chevronné espère fêter cet exploit en guidant le Maroc vers les quarts de finale de la Coupe du monde et en ajoutant un nouveau chapitre à sa carrière exceptionnelle sous le maillot national.