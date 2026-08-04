Le dossier du retour de João Cancelo au Barça est entré dans sa phase décisive : le club catalan est confiant quant à la finalisation de l'opération dans les prochains jours, après des semaines de négociations. Il boucle ainsi l'un des objectifs de la direction sportive et de l'entraîneur Hansi Flick, à savoir conserver le même groupe défensif qui a disputé la saison passée.

Selon le journal espagnol AS, le joueur portugais signera avec le Barça un contrat portant sur les deux prochaines saisons.

Le quotidien a révélé que le Barça et Cancelo étaient parvenus depuis un certain temps à un accord sur les conditions de son retour, mais que la transaction a pris plus de retard que prévu en raison de la nécessité pour le joueur de trouver un accord avec Al-Hilal, avec lequel il était lié par un contrat courant pour une année supplémentaire.

Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été dévoilé jusqu'à présent, le club catalan versera près de 8 millions pour s'attacher les services de Cancelo.

Cancelo a toujours su que son souhait était de poursuivre avec le Barça, lui qui ne voulait pas partir après son premier prêt, mais le club catalan n'était pas parvenu à trouver un accord avec Manchester City, qui l'a vendu à Al-Hilal.

Le joueur portugais avait été la recrue hivernale du Barça la saison passée, après la blessure de Christensen, et son rendement avait convaincu Hansi Flick, qui a tenu à le conserver.

En plus de sa capacité à évoluer sur le côté gauche, Cancelo peut également jouer sur le côté droit, et il possède une grande expérience qui représente une valeur ajoutée dans l'effectif actuel du Barça, qui compte de nombreux jeunes joueurs.