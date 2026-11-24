Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le PSV reprend mardi la phase de ligue de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid. Peter Bosz a dévoilé les noms des onze joueurs qui donneront le coup d’envoi à 21 h, avec notamment une place surprenante pour Paul Wanner.

Matej Kovar gardera les buts du PSV à Madrid. Sergiño Dest, à droite, et Filip Kostic, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo formeront la charnière centrale du PSV.

En raison de la blessure de Mauro, Wanner évoluera au milieu de terrain. Le milieu défensif Kodai Sano et Sven Mijnans compléteront ce secteur.

Guus Til débutera en pointe, préféré à Ricardo Pepi. Ivan Perisic sera chargé de l’approvisionner depuis le côté droit, tandis que Ruben van Bommel commencera à gauche.

Publicité Publicité

Le PSV a fait le plein de confiance samedi dernier en Vriendenloterij Eredivisie. Le leader n’a eu aucun mal à battre NEC et a quitté Nimègue avec une large victoire 1-4.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Le Real s’en est sorti à domicile face au Celta Vigo. Carlos Espi a inscrit le but de la victoire, portant le score à 2-1 à cinq minutes de la fin. L’équipe de José Mourinho compte ainsi trois points de retard sur le leader, le FC Barcelone.

Le géant espagnol partage la tête de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec douze points obtenus en quatre victoires. Seul le Paris Saint-Germain a récolté autant de points.

Publicité

Le PSV occupe la 24e place, tout juste suffisante pour accéder au tour de qualification des barrages. Le club d’Eindhoven a pris quatre points lors de ses quatre premiers matches.

La composition du Real Madrid réserve elle aussi une surprise. Jude Bellingham était attendu dans le onze de départ, mais José Mourinho a choisi de titulariser Yan Diomandé. Arda Güler évoluera donc au milieu de terrain.

Publicité

Composition du Real Madrid : Courtois ; Valverde ; Militão, Rüdiger, Cucurella ; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler ; Diomandé, Mbappé, Vinícius.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Sano, Mijnans, Wanner ; Perisic, Til, Van Bommel.