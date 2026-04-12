« Un moment historique »… Enrique s’apprête à franchir une étape décisive avec le PSG

Selon les informations disponibles, l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’apprête à franchir une étape majeure avec le club de la capitale.

Son contrat expire l’an prochain, mais des discussions avancées visent à le prolonger jusqu’en 2030. Si le montant de son salaire n’a pas été dévoilé, il devrait figurer parmi les trois plus hautes rémunérations du métier.

Selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, les discussions se poursuivent depuis plusieurs mois et se déroulent de manière très satisfaisante, tant sur le plan personnel que sportif et institutionnel.

Selon la chaîne qatarie Al Kass, « Luis Enrique a opéré un véritable tournant au Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2013, en instaurant une identité offensive audacieuse et une culture d’équipe bien ancrée. Le bilan est sans appel : une domination nationale, une victoire historique en Ligue des champions en 2025 et une reconnaissance mondiale comme meilleur entraîneur de la planète.

Elle ajoute : « C’est pourquoi le club souhaite récompenser son entraîneur par un contrat mirobolant qui lui garantira sa place à la tête du staff technique pour les années à venir. »

Outre les aspects financiers, d’autres points clés sont en discussion, notamment le lieu de résidence futur de l’entraîneur et de sa famille.

Ils vivent actuellement à Saint-Germain-en-Laye, mais leur entourage étudie un déménagement plus proche du centre d’entraînement afin d’éviter les trajets quotidiens. L’option privilégiée serait Neuilly, pour améliorer le cadre de vie familial, une condition non négociable pour le technicien.

Autre point clé : le renouvellement doit également concerner son staff technique, et notamment Luis Campos.

Les questions salariales, tant pour l’entraîneur que pour son staff, ne devraient pas bloquer l’accord, lequel semble imminent.

Ce contrat, qui s’annonce historique, doit propulser Luis Enrique au rang des entraîneurs les mieux rémunérés du continent et consolider un projet sportif déjà très rentable.

Pour ce faire, tous les moyens seront déployés afin de prolonger la dynamique de victoires et de préserver le rayonnement international du Paris Saint-Germain sous la direction de Luis Enrique.

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