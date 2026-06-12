« Un moment exceptionnel »… Première réaction de Kenyonis après son but historique

Julian Kenyonis, attaquant du club saoudien Al-Qadisiyah et du Mexique, a affiché sa satisfaction après avoir ouvert le score dans l’édition 2026 de la Coupe du monde, dimanche soir face à l’Afrique du Sud.

Kenyonis a ouvert le score dès la 1^(re) minute, permettant au Mexique de l’emporter 2-0 lors de la 1^(re) journée du groupe A, qui compte aussi la Corée du Sud et la République tchèque ; dans l’autre rencontre, la sélection asiatique a battu son adversaire 2-1.

« Je suis très heureux et enthousiaste d’avoir inscrit mon premier but en Coupe du monde dans ce stade magnifique, qui était rempli de supporters venus nous soutenir dès la première minute », a-t-il déclaré à la télévision juste après la rencontre.

Il a ajouté : « Pour moi, c’est très important, mais il faut aussi saluer tout ce qu’ont apporté mes coéquipiers, car leur rôle a été essentiel pour nous permettre de remporter nos trois premiers points dans ce tournoi. »

Il a conclu : « Je sens que nos supporters nous ont apporté un soutien incroyable ces derniers jours, et nous l’avons ressenti sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. »

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Il a poursuivi : « Les supporters étaient avec nous, et nous étions avec eux. Aujourd’hui, cela s’est clairement vu sur le terrain, et cela a été un facteur extrêmement important qui nous a aidés à aborder le match avec la mentalité de gagnants et la volonté de remporter la victoire. »

Il conclut en identifiant un axe d’amélioration : « Pour le match face à la Corée du Sud, nous devons apprendre à maintenir la pression sur nos adversaires. »

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Il a expliqué : « Nous avons exercé une bonne pression par moments, mais elle doit être constante tout au long de la rencontre, surtout à domicile devant notre public. C’est essentiel et nous y travaillerons dans les semaines à venir. »

Il a conclu : « Je pense que nous avons réalisé une bonne performance aujourd’hui, mais nous avons encore une marge de progression. Nous allons continuer à travailler et à nous préparer pour faire mieux lors des prochains matchs. »