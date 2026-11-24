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La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ne s'est pas limitée à attribuer le titre au Sénégal. Elle a également adopté une position claire sur les sanctions disciplinaires infligées aux joueurs sénégalais et aux membres du staff technique, à commencer par le sélectionneur Pape Thiaw, à la suite des incidents survenus lors de la finale face au Maroc.

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Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football avait infligé une série de sanctions au Sénégal à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre les deux équipes, à Rabat, le 18 janvier. Parmi elles figurait une suspension de cinq matchs officiels organisés sous l'égide de la CAF pour Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal (à l'époque), pour « comportement antisportif et violation des principes du fair-play et d'intégrité prévus par le code disciplinaire, ainsi que pour avoir porté atteinte à l'image du football ». Le technicien a également écopé d'une amende de 100 000 dollars américains.

L'international sénégalais Iliman Ndiaye a pour sa part été suspendu deux matchs officiels organisés sous l'égide de la CAF pour « comportement antisportif envers l'arbitre », et son coéquipier Ismaïla Sarr a reçu la même sanction pour le même motif.

Quant à la Fédération sénégalaise de football, le jury disciplinaire lui avait infligé une amende de 300 000 dollars américains en raison du comportement inapproprié de ses supporters, qui a porté atteinte à l'image du football et enfreint les principes du fair-play et d'intégrité prévus par le code disciplinaire. Une amende supplémentaire du même montant avait été prononcée pour le comportement antisportif des joueurs et des membres du staff technique, constitutif de violations des principes du fair-play, de loyauté et d'intégrité et préjudiciable à l'image du football. S'y ajoutait une troisième amende de 15 000 dollars pour mauvaise conduite de l'équipe, cinq de ses joueurs ayant reçu un avertissement pendant la rencontre.

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Ce mardi, dans un document de 53 pages, le Tribunal a rejeté la demande de la partie marocaine visant à alourdir ces sanctions infligées aux joueurs sénégalais et aux membres du staff technique, estimant que cette demande était devenue sans objet. Il maintient ainsi les sanctions déjà confirmées par le jury d'appel de la Confédération africaine de football.

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Le Tribunal arbitral du sport a toutefois adressé un avertissement aux joueurs sénégalais pour avoir quitté le terrain, selon le site sénégalais Seneweb. La sentence indique : « Cela ne signifie pas que le départ temporaire des joueurs sénégalais pendant le match ne constituait pas une infraction grave. La Formation estime, sur la base des travaux ayant conduit aux récentes modifications des règlements de la FIFA, que les joueurs doivent être fermement dissuadés de quitter le terrain ou de refuser de terminer un match pour protester contre une décision de l'arbitre. Ce comportement est contraire à l'esprit du jeu et à toutes les valeurs que défend le football. Dans ce cas, la décision de l'arbitre de reprendre le match doit être respectée. »

Le Sénégal s'était imposé 1-0 dans le temps de jeu, après un penalty manqué par Brahim Díaz pour les Lions de l'Atlas. Le dossier de la finale avait ensuite été porté devant la justice sportive, la Fédération sénégalaise ayant contesté la décision d'attribuer le titre au Maroc avant de saisir le TAS, qui a officiellement tranché ce jour en sacrant les Lions de la Teranga.

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