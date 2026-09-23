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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Un message rassurant depuis le camp de la sélection saoudienne : Kanno révèle l'évolution de la blessure d'Al-Oqaidi

M. Kanno
N. Al-Aqidi
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Après la nuit de la chute à l'Inma !

Mohamed Kanno, star de la sélection saoudienne, a adressé un message rassurant aux supporters de l'Arabie saoudite concernant l'état de santé du gardien Nawaf Al-Aqidi, qui a quitté sur blessure le match face au Koweït lors du coup d'envoi du parcours des Faucons dans la Coupe du Golfe « Gulf 27 ».

Le stade Al-Inma a été le théâtre d'une soirée difficile pour le jeune gardien, après qu'il est tombé au sol à la suite d'un choc violent et double l'ayant opposé à l'attaquant koweïtien Mohamed Daham et à son coéquipier en sélection Moteb Al-Harbi, dans le cadre des rencontres de la première journée de la phase de groupes. Le staff technique a alors été contraint de le remplacer en faisant entrer le gardien expérimenté Mohamed Al-Owais.

À l'issue de la rencontre remportée par l'Arabie saoudite sur le score de un but à zéro, inscrit par Hammam Al-Hammami après une frappe soignée logée dans les filets, Kanno s'est exprimé devant les journalistes pour livrer les dernières nouvelles.

Dans de brèves déclarations à la presse rapportées par le site saoudien « Al-Midan Al-Riyadi », Kanno a affirmé : « L'état de Nawaf Al-Aqidi est bon, sa blessure est au coude et nous allons nous assurer de son état plus en détail. »

Les propos du milieu de terrain sont venus apaiser l'inquiétude qui régnait dans le camp saoudien après cette chute effrayante, au moment où la sélection saoudienne a signé une victoire précieuse en entame de parcours, dans l'attente de ce que révéleront les examens médicaux définitifs concernant la durée d'absence d'Al-Aqidi dans le tournoi.

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