Le limogeage de Kevin Lamour, directeur exécutif des opérations de la Fédération internationale de football (FIFA), a ouvert un nouveau chapitre de tensions, après que Laura McAllister, vice-présidente de l'Union des associations européennes de football (UEFA), a qualifié cette décision de signal « très inquiétant pour tous ceux qui aspirent au changement ».

La FIFA a confirmé le départ de Lamour dans la soirée de lundi, plus de deux semaines après qu'il eut publié un communiqué à l'agence Associated Press dans lequel il affirmait que la direction de l'instance internationale avait été trompée par le président Gianni Infantino au sujet d'un projet de vente d'une part d'une société chargée de gérer les compétitions de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Lamour avait qualifié le projet de création d'une société de « projet d'un seul homme », tandis que le conseiller de premier plan Carlos Cordeiro démissionnait le même jour, ce qui a accru la pression sur Infantino.

McAllister, qui a travaillé avec Lamour durant la période où il occupait le poste de secrétaire général adjoint de l'UEFA, a déclaré : « Je connais Kevin Lamour comme un dirigeant sportif intègre et exemplaire, et il a été un collègue digne de confiance. C'est un dirigeant aux principes solidement ancrés, qui défend avec courage les valeurs qui devraient régir notre travail dans la gestion du football. »

Elle a ajouté : « Son limogeage affaiblit gravement la direction de la FIFA et compromet une occasion unique de changer la culture de l'institution et de la réorienter vers les valeurs sportives, plutôt que de se limiter aux objectifs commerciaux et financiers. »

Elle a poursuivi : « La FIFA, ce n'est pas le président ; elle représente l'ensemble de la famille du football. Et le football mondial a besoin de dirigeants forts et indépendants, attachés à leurs principes et capables de s'exprimer lorsque c'est nécessaire. »

La vice-présidente de l'UEFA a conclu sa déclaration en affirmant : « La perte d'un dirigeant du calibre et de la compétence de Kevin envoie un signal très inquiétant à tous ceux qui aspirent au changement. »

Le contexte de la crise

Lamour n'a pas participé à la réunion du Conseil d'administration de la FIFA qui s'est tenue au Maroc le 5 août, réunion au cours de laquelle le Conseil a annoncé son soutien total à Infantino. L'UEFA, aux côtés de la Confédération asiatique et de la CONCACAF, avait accusé Infantino de « tromperie » en raison du projet des investisseurs privés, dans une lettre ouverte signée par les présidents des trois confédérations continentales.

Plusieurs fédérations européennes ont fait part de leur retrait du soutien à Infantino pour une nouvelle candidature à la présidence de la FIFA lors du congrès de l'an prochain.

Le projet de la FIFA consistait à créer une société pour gérer les aspects commerciaux et opérationnels de ses tournois, y compris la Coupe du monde masculine et féminine, avec la vente d'une part minoritaire à des investisseurs du secteur privé.

La FIFA a annoncé par la suite l'annulation du projet, mais elle s'est engagée à réexaminer les procédures suivies pour son élaboration, sans avoir jusqu'à présent précisé quelle instance sera chargée de ce réexamen.

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