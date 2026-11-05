Un message et une photo vieille de 8 ans : Hakimi réagit à la retraite de Ronaldo

Achraf Hakimi, star de la sélection du Maroc et du Paris Saint-Germain, a tenu à adresser un message émouvant au Portugais Cristiano Ronaldo, après l'annonce de sa retraite internationale, se remémorant un moment qui les avait réunis lors d'une confrontation passée en Coupe du monde.

Hakimi a publié sur son compte officiel Instagram une photo le montrant avec Ronaldo lors du match entre le Maroc et le Portugal au Mondial 2018, qu'il a commentée en anglais : « Merci pour tout, Cristiano, une légende qui restera à jamais dans l'histoire du football. »

La photo remonte à la confrontation entre le Maroc et le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial en Russie, qui s'était soldée par une victoire de la sélection portugaise sur le score d'un but à zéro.

Ronaldo avait inscrit l'unique but de la rencontre, d'une tête à la quatrième minute, offrant au Portugal trois points importants, tandis que la sélection marocaine subissait sa deuxième défaite consécutive et quittait précocement la compétition.

Ce match avait vu Hakimi débuter comme titulaire avec la sélection marocaine, lors de l'une de ses premières apparitions sur la scène mondiale, tandis que Ronaldo menait le Portugal pour sa quatrième participation en Coupe du monde.

La fin d'un parcours de 23 ans

À 41 ans, il a mis un terme à une carrière exceptionnelle avec la sélection de son pays, entamée en août 2003, après avoir disputé 234 matchs internationaux au cours desquels il a inscrit 146 buts, devenant ainsi le détenteur du record mondial du nombre de sélections et de buts internationaux dans le football masculin.

Au cours de son parcours avec le Portugal, Ronaldo a mené son pays au sacre lors du Championnat d'Europe des nations 2016, auquel s'ajoutent deux titres en Ligue des nations de l'UEFA en 2019 et 2025, et il est également devenu le premier joueur à marquer dans six éditions différentes de la Coupe du monde.

La décision de Ronaldo ne signifie pas une retraite définitive du football, puisqu'elle se limite à son aventure internationale avec le Portugal, tandis qu'il continue de jouer au niveau des clubs sous le maillot d'Al-Nassr en Arabie saoudite.

Ainsi, l'une des plus grandes légendes de ce sport tourne une page qui s'est étendue sur plus de deux décennies avec la sélection de son pays, laissant derrière lui des records et des accomplissements qui resteront présents dans l'histoire du football.