Les supporters du monde entier attendent avec impatience le coup d'envoi du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, qui donnera lieu à une rivalité jusque dans les moindres détails, notamment un geste particulier dont le héros sera le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim.

Selon le journal espagnol « Sport », Hamza portera des crampons spécialement conçus pour le Clasico, arborant un message en langue arabe qui reflète son enthousiasme à l'idée de disputer son premier grand rendez-vous face au club merengue : « Ici commence l'histoire ».

Le journal a souligné que cette formule revêt une grande portée symbolique pour un joueur qui s'est imposé avec force dans l'équipe première du Barça et qui aspire à continuer d'écrire sa propre histoire avec le club catalan.

Il a précisé que Hamza, devenu l'un des talents les plus prometteurs du football égyptien, aura l'occasion d'être présent sur le terrain lors de l'un des matchs les plus importants au monde.

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« Sport » a révélé que le milieu de terrain espagnol Gavi, connu pour son caractère compétiteur, portera des crampons arborant une formule qui résume parfaitement sa vision du football : « 100 %, ce n'est pas assez ».

Quant à l'ailier allemand Karim Adeyemi, il a choisi un message en anglais signifiant « C'est pour cela que je suis venu », une déclaration claire sur ses ambitions avant de disputer son premier grand rendez-vous face au Real Madrid.

De son côté, Xavi Espart a voulu évoquer ses racines à travers une formule en langue catalane signifiant « Le rêve continue », tandis que Joan García a opté pour un message plus direct : « Mission numéro 1 : la victoire ».