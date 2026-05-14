Un message de Leo Driessen a créé la surprise dans l’émission « Voetbalpraat » : « Bizarre, mais vrai »

L'Angleterre est sous le choc de l'« affaire d'espionnage » qui touche Southampton. Un membre du staff du club aurait été surpris la semaine dernière en train de filmer sans autorisation le centre d'entraînement de Middlesbrough, à la veille du match de barrage entre les deux équipes. De telles pratiques se produisent aussi parfois aux Pays-Bas, comme l'a révélé jeudi l'émission « Voetbalpraat » sur ESPN.

Alors que l’affaire est évoquée dans l’émission, Marciano Vink reçoit soudain un message du commentateur Leo Driessen, proche du club de Telstar : « Je viens d’avoir Leo Driessen au téléphone : “L’espionnage, ça continue. On en a aussi collé quelques-uns à la porte au Telstar cette saison. Bizarre, mais vrai.” »

« Visiblement, ça continue », constate Vink. Danny Koevermans, également présent autour de la table, s’étonne : « Pourtant, tout le monde sait comment Telstar joue, toujours de la même manière. » « Oui, c’est justement l’endroit où l’on n’a pas besoin d’espionner… », réagit le présentateur Wouter Bouwman. « Remarquable, en effet. »

Samedi et mardi derniers, Southampton et Middlesbrough se sont affrontés en demi-finales des barrages pour la promotion en Premier League. Le match aller s’est terminé sur le score de 0-0, le retour sur un 2-1 en faveur de Southampton. Ce dernier club s’est ainsi qualifié pour la finale contre Hull City, prévue le samedi 23 mai.

Toutefois, la décision finale n’est pas encore actée. La semaine passée, on a appris que Middlesbrough avait déposé une plainte auprès de l’EFL (English Football League), l’organisateur du championnat, car un membre du staff de Southampton aurait été surpris en train de filmer sans autorisation sur le centre d’entraînement des « Boro ».

Les règlements de l’EFL interdisent en effet à un club d’observer l’entraînement de son adversaire dans les 72 heures précédant un match, sauf invitation expresse.

Jeudi, l’EFL a annoncé qu’une commission indépendante rendra sa décision « au plus tard le mardi 19 mai » pour déterminer si Southampton a effectivement enfreint le règlement et quelles en seront les conséquences.

Si la faute est avérée, Southampton pourrait être remplacé par Middlesbrough en finale. En attendant, le club nordique poursuit sereinement sa préparation. Un éventuel recours entraînerait le report de la rencontre.