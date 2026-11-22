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Gerard Martín, défenseur du Barça, n'avait inscrit qu'un seul but sous le maillot catalan. C'était le 2 mars 2025, lorsqu'il avait décoché une frappe du gauche qui avait ouvert la voie à une victoire 4-0 face à la Real Sociedad au stade olympique Lluís-Companys.

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Mais le but qu'il a inscrit de la tête face à Villarreal, qui a lancé la remontée au score avant la victoire 3-2, est son premier au Spotify Camp Nou.

Dans des propos relayés par le quotidien Mundo Deportivo, Gerard Martín a déclaré : « C'était un sentiment spécial. C'est mon deuxième but avec le Barça, mais marquer au Camp Nou, c'est différent. »

Il a poursuivi : « En plus, ce but était important pour lancer la remontée. Je n'ai pas vraiment pu le célébrer parce que nous étions encore menés, mais je suis très heureux d'avoir marqué ici. »

Revenant sur la rencontre, il a expliqué : « Ce sont 3 points très importants, mais nous avons commencé le match menés 0-2 et on avait l'impression que ce ne serait pas notre jour. Pourtant, nous savions que nous étions capables de renverser la situation et nous n'avons pas lâché. »

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Il a ajouté : « Ce mauvais début relevait de notre responsabilité. Nous savions que, compte tenu de l'horaire du match, du vent et de notre retour de la trêve internationale, nous ne pouvions pas aborder la rencontre aussi déconcentrés. Mais si nous voulons tout gagner, nous devons avoir la mentalité nécessaire pour revenir au score. »

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L'entraîneur Hans Flick a interrompu une interview télévisée pour saluer sa prestation, non seulement pour son but, mais aussi pour deux interventions défensives décisives.

Gerard a réagi aux éloges de son entraîneur : « Ça compte beaucoup pour moi de savoir que le coach voit le travail que je fournis et qu'il l'apprécie. Je travaille dur pour être prêt dans ce genre de moments, et je pense pouvoir continuer à progresser et aider l'équipe. »

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Gerard Martín a également évoqué le soutien du public : « Nous avons mal commencé le match, mais après leur deuxième but, nous nous sommes mis à jouer beaucoup mieux. Dans le vestiaire, à la mi-temps, nous nous sommes dit qu'il fallait continuer à jouer de la même manière, parce que les buts finiraient par arriver. »

Il a ajouté : « Les supporters ont été incroyables en seconde période. Ils nous ont poussés vers l'avant, nous ont aidés à conserver notre force et notre rythme, et nous avons fini par compléter la remontée. »

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Concernant la course au titre en Liga, il a souligné que « chaque match est décisif, car tous valent 3 points, et nous savons à quel point c'est important. D'ici à la fin de la saison, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de perdre des points ».