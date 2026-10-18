L'annulation du but de Giovani Lo Celso, le joueur du Real Betis, face au Barça, a relancé une nouvelle polémique arbitrale, après que l'arbitre Ricardo De Burgos Bengoetxea a invalidé la réalisation à l'issue d'un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), en raison d'une main antérieure du Colombien Cucho Hernández, sur une séquence que les détracteurs de la décision ont jugée très éloignée du moment où le but a été inscrit, en la comparant à une situation similaire survenue lors du Clasico entre le Barça et le Real Madrid il y a deux saisons.

Le site espagnol Defensa Central, proche du Real Madrid, a indiqué que la décision d'annuler le but du Betis a rouvert le débat sur la cohérence des critères arbitraux, en citant une séquence antérieure au cours de laquelle le Néerlandais Frenkie de Jong avait touché le ballon de la main lors d'une confrontation avec le Real Madrid, avant que Lamine Yamal n'inscrive un but pour le Barça, estimant que la différence de traitement entre les deux situations profite au club catalan.

Le rapport a précisé qu'environ 30 secondes s'étaient écoulées entre la main de De Jong et le but de Lamine Yamal, sans que le Real Madrid ne touche le ballon durant cette période, alors que seules 15 secondes ont séparé la main de Cucho Hernández du but de Lo Celso, les joueurs du Barça n'ayant touché le ballon qu'à deux reprises, selon ce qu'a rapporté le site, qui a estimé que l'assistance vidéo avait traité les deux cas avec des critères différents malgré leurs similitudes.

Le site a souligné que certaines interprétations justifient la différence de décision en considérant que la main était intentionnelle dans l'un des deux cas, mais il a estimé que la différence de couleurs des deux équipes est le facteur qui suscite les doutes quant à la cohérence des décisions.

Le rapport est allé jusqu'à affirmer que le but aurait été accordé au Real Betis s'il avait affronté le Real Madrid, tandis que celui de ce dernier aurait été annulé s'il avait été lié à une situation comparable, exprimant ainsi le point de vue du site sur ce qu'il considère comme un deux poids, deux mesures.

La critique ne s'est pas limitée au moment de la main, puisque le rapport a également comparé les circonstances dans lesquelles elle s'est produite : selon son récit, De Jong a touché le ballon de la main sans surveillance directe, alors que Cucho Hernández a subi une poussée appuyée qui a provoqué le contact du ballon avec son bras au lieu de son torse.

Le site a estimé que ces détails renforcent les points d'interrogation autour de la décision d'annuler le but de Lo Celso, survenu au terme d'une action conclue par une superbe frappe du joueur argentin.

Defensa Central a considéré que cet épisode n'est pas le premier dans lequel il estime que le Barça a bénéficié de décisions arbitrales controversées, signalant que la répétition de tels cas a renforcé, selon le rapport, le sentiment au sein du Real Madrid que le club catalan dispose d'une marge de protection arbitrale, et que la course au titre de Liga devient extrêmement difficile à moins que la Maison Blanche ne prenne une avance nette sur ses concurrents.

Le site a conclu son rapport en affirmant que la similitude des deux séquences et la différence des deux décisions constituent, de son point de vue, la preuve d'un manque de cohérence dans l'application des critères, en reprenant la formule célèbre de l'entraîneur portugais José Mourinho : « La vérité a été dévoilée », en référence à la polémique persistante autour de l'arbitrage espagnol.