La situation a complètement dégénéré sur la pelouse après la rencontre entre le Canada et le Qatar. Les images montrent que joueurs et entraîneurs des deux délégations en sont venus aux mains.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Qatar a été largement dominé par le Canada, pays hôte. Après seulement une demi-heure de jeu, les Qatariens étaient déjà menés 2-0 à Vancouver.

Le pays du Moyen-Orient a ensuite écopé d’un carton rouge, et la situation s’est dégradée : le Canada a poursuivi son festival pour mener 6-0.

La rencontre a toutefois été assombrie par la grave blessure d’Ismaël Koné : à 3-0, le milieu de terrain de Sassuolo a subi une fracture ouverte après un tacle dangereux.

Après la rencontre, la situation a complètement dégénéré entre les deux camps : une bagarre générale a éclaté au centre du terrain.

Le sélectionneur du Qatar, Julen Lopetegui, est parvenu à séparer les protagonistes. Selon le commentateur canadien de CTV News, le Canada n’a pas apprécié la réaction des Qataris après la grave blessure de Koné.

Sur le plan sportif, le Canada a réalisé une performance de haut rang. Avec quatre points au compteur après deux journées, la sélection est en bonne voie pour accéder au tour suivant de la Coupe du monde.



