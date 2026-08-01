Un match amical s'est transformé en foyer de tension au sein du camp de Liverpool, après l'éclatement d'une vive dispute entre trois stars de l'équipe au sujet du brassard de capitaine, dans une scène qui a révélé des conflits latents susceptibles d'assombrir le début de saison des Reds.

Le journal britannique « The Telegraph » a rapporté que le différend a éclaté après la victoire de Liverpool sur Wrexham 1-0 jeudi dernier, lorsque Curtis Jones, Kostas Tsimikas et Dominik Szoboszlai se sont engagés dans une altercation publique, qui s'est terminée par le geste du joueur grec ôtant le brassard de capitaine et le jetant au sol dans une scène controversée.

Les racines de la crise remontent à la décision de Szoboszlai de confier le brassard à Tsimikas après son remplacement à la 75e minute, ce qui a suscité le mécontentement de Jones, d'autant plus que le joueur grec a passé la saison dernière en prêt à la Roma et n'a été qu'un joueur remplaçant durant l'ensemble de ses cinq années au club.

« The Telegraph » a qualifié la décision d'« étrange », soulignant que Szoboszlai, qui aspire à devenir le nouveau vice-capitaine de l'équipe, « aurait dû s'attendre au tollé que susciterait ce geste ».

La crise prend une dimension supplémentaire dans le contexte de la situation floue de Jones, qui pourrait bien partir après que l'Inter Milan a présenté une troisième offre d'une valeur de 35 millions d'euros, malgré l'insistance de Liverpool de ne pas accepter moins de 40 millions d'euros.

Lorsque les journalistes ont interrogé Szoboszlai sur l'incident lors d'une conférence de presse vendredi, le joueur hongrois a esquivé une réponse directe, se contentant de déclarer : « Nous sommes tous dans le même bateau, et nous voulons le meilleur pour le club et les uns pour les autres. Nous avons un capitaine, Virgil van Dijk, et nous nous conformerons à tout ce que lui et l'entraîneur diront. »

Il a ajouté : « Nous ne sommes peut-être pas les plus âgés de l'équipe, mais nous sommes là depuis longtemps. Nous voulons connaître le succès cette saison, c'est un projet à long terme car nous avons un nouvel entraîneur et l'équipe a changé. »

Cette crise survient à un moment délicat pour Liverpool, qui se prépare à disputer son dernier match amical aux États-Unis face à Leeds dimanche, dans le cadre de tentatives de retrouver l'équilibre après une saison décevante qui s'est achevée par une cinquième place en championnat et une élimination en quart de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.