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Désiré Doué a vécu une soirée éprouvante samedi. Après avoir marqué contre Nice (2-3), l'international français a été victime d'une grave blessure au genou droit, qui a nécessité son évacuation sur civière.

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Le Paris Saint-Germain a indiqué dans un communiqué publié sur son site officiel : « Désiré Doué a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de son équipe face à Nice, disputé samedi en Ligue 1. Le joueur doit être opéré avant la fin du mois. »

En raison de cette rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l'ancien joueur de Rennes sera éloigné des terrains pendant au moins six mois, ce qui met un terme à sa saison.

Mais les mauvaises surprises n'étaient pas terminées pour le joueur de 21 ans en cette soirée difficile.

Selon Le Parisien, Désiré Doué a trouvé son domicile cerné par des policiers en pleine nuit, à son retour chez lui après le match.

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D'après les informations rapportées, plusieurs cambrioleurs se sont introduits dans le jardin de sa maison à Orgeval (Yvelines), avant de prendre la fuite dès qu'ils ont compris que les lieux étaient occupés.

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Le quotidien régional précise également qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée et que la tentative de cambriolage a échoué au dernier moment.

Doué, l'un des plus grands talents français

Doué est l'un des plus grands talents français à s'être imposés sur la scène européenne ces derniers temps. De joueur prometteur à Rennes, il est devenu l'un des éléments clés du projet du Paris Saint-Germain, qui l'a recruté à l'été 2024 dans le cadre d'un transfert reflétant la grande confiance du club parisien en ses qualités techniques et son potentiel.

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Selon les statistiques d'Opta, Doué a disputé 121 matchs de Ligue 1 au cours de sa carrière, pour 22 buts et 16 passes décisives. Il a également pris part à 10 rencontres du championnat cette saison 2026-2027, soit 571 minutes de jeu, avec deux buts et une passe décisive à la clé.

La saison dernière, le joueur avait disputé 23 matchs de championnat, pour 7 buts et 4 passes décisives.

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L'importance de Doué ne se limite pas à son rendement en club : il est devenu l'un des joueurs sur lesquels compte l'équipe de France, grâce à sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, que ce soit sur les ailes ou dans l'axe, ainsi qu'à ses qualités techniques individuelles et à sa vitesse, avec ou sans ballon.

Le joueur avait livré des prestations remarquables la saison dernière et contribué aux succès européens du Paris Saint-Germain, notamment aux deux victoires consécutives en Ligue des champions, ce qui lui a valu une place de choix dans les plans de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui mise sur la polyvalence de ses joueurs et leur capacité à permuter en attaque au cours des matchs.

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Doué avait été le héros de la finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan en mai 2025, en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 à Munich. Il avait également marqué le but synonyme de titre en championnat face à Angers.

Ces derniers développements placent le staff technique du Paris Saint-Germain face à un défi supplémentaire, d'autant que l'équipe souffre déjà d'absences importantes en attaque, privée du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, blessé au genou lors du choc face au FC Barcelone en octobre dernier.

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Dans ce contexte, le club parisien s'apprête à se montrer très actif lors du mercato hivernal, qui ouvrira en janvier prochain, afin de pallier l'absence de ses deux stars offensives.