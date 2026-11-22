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Les déclarations de Rodrigo Caetano, coordinateur exécutif général des sélections masculines du Brésil au sein de la Fédération brésilienne, prononcées après l'expulsion de Raphinha lors de la défaite 2-3 face au Japon, continuent de faire des remous du côté de Barcelone.

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Cette expulsion privait le joueur du second match que la sélection brésilienne devait disputer à Singapour.

« Raphinha ne sera pas autorisé à partir, il restera avec nous. En principe, il continuera à rester avec le groupe. Son départ n'aurait aucun sens, car il est l'un de nos leaders », avait déclaré Caetano.

Selon le quotidien Sport, les propos de Caetano ont suscité étonnement et agacement à Barcelone, mais il s'est avéré par la suite que c'est l'attaquant brésilien lui-même qui avait décidé de rester au rassemblement de la Seleção avec ses coéquipiers, afin de renforcer la cohésion du groupe, et de retarder son retour à Barcelone.

Désormais, le mandat de Rodrigo Caetano à la tête de la structure sportive de la Fédération brésilienne de football semble toucher à sa fin.

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Ces derniers jours, la presse brésilienne a expliqué que le dirigeant pourrait payer les graves échecs sportifs subis par la sélection brésilienne sous la direction de Carlo Ancelotti. Son limogeage pourrait n'être qu'une question de jours.

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Les couloirs du siège de la Fédération brésilienne de football sont le théâtre de grandes manœuvres et de profonds changements. L'ambiance est très tendue parmi les dirigeants brésiliens, mécontents de l'image extrêmement terne renvoyée par la sélection, que ce soit lors de la Coupe du monde, quittée dès les huitièmes de finale, un résultat inédit depuis l'édition 1990 en Italie, ou lors du processus de renouvellement raté lancé pendant les trêves internationales de septembre et de novembre.

Ancelotti hors de danger

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Pour l'heure, les plans de la Fédération brésilienne ne prévoient pas le limogeage de Carlo Ancelotti. Celui qui a réclamé le départ du technicien italien, c'est Romário, ancienne star du football brésilien et aujourd'hui sénateur, devenu le porte-voix du mécontentement général parmi les supporters de la sélection et les médias.

Les hauts responsables de la Fédération brésilienne souhaitent restructurer le secteur sportif. Carlo Ancelotti bénéficiant d'une immunité et étant intouchable, les regards se sont tournés vers Rodrigo Caetano, à qui l'on avait accordé une totale liberté d'action, sans aucune ingérence des dirigeants dans les bureaux.

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Mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. La sélection brésilienne poursuit son déclin, sans identité claire, et plus personne n'est en mesure de comprendre la direction que prend l'équipe.

La Fédération brésilienne de football souhaite donner un nouvel élan au projet en vue de 2027, tout en réduisant les dépenses internes et les coûts, après que les investissements consacrés à la sélection ont dépassé 45 millions d'euros au cours de la dernière année. Elle pourrait même aller jusqu'à demander à Ancelotti de se séparer d'un membre de son staff technique.

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En interne, le positionnement politique de Rodrigo Caetano n'a pas non plus été bien accueilli, puisqu'il est connu pour être l'un des plus fervents soutiens de la famille Bolsonaro et de ses positions d'extrême droite radicales.

Certains « j'aime » qu'il a laissés sur les réseaux sociaux lors des dernières élections, où l'extrême droite a obtenu d'importants résultats aux législatives tandis que Lula da Silva a remporté un nouveau mandat après un retour historique, ont provoqué une vague de mécontentement dans les couloirs de la fédération.