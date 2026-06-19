Le journaliste saoudien Khaled Al-Shneif a pris la défense du capitaine de l’équipe nationale, Salem Al-Dossari, après la vague de critiques suivie du match nul 1-1 contre l’Uruguay lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Al-Dossari fait en effet l’objet d’une campagne de critiques virulentes depuis plusieurs jours, et certaines voix réclament même son exclusion du onze de départ pour le match face à l’Espagne, dimanche soir.

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Dans l’émission « Dorina Ghir », il a déclaré : « Je ne comprends pas ces attaques exagérées contre Salem Al-Dossari. Il est vrai qu’il n’a pas répondu aux attentes face à l’Uruguay

Il a ajouté : « Malgré ces critiques, Al-Dosari reste le seul joueur capable de faire la différence pour nous. Les critiques à son encontre se sont transformées en insultes et en attaques personnelles, ce qui ne devrait pas arriver : c’est un joueur de notre équipe nationale et il faut le soutenir sur la scène internationale. »

Il a conclu : « La rencontre face à l’Espagne s’annonce difficile, et nous devons préserver tous nos joueurs pour obtenir un résultat positif. »