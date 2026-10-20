Un journaliste espagnol lâche une bombe : le Real Madrid, principal bénéficiaire de l'arbitrage dans l'histoire !

David Sánchez, journaliste de la radio espagnole « Radio Marca », a lancé une attaque virulente contre les décisions arbitrales lors de la confrontation entre le Real Madrid et le Séville FC, estimant que la non-expulsion du Turc Arda Güler a directement influencé le déroulement du match, qui s'est soldé par une victoire des Merengues 4-1 au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Sánchez a déclaré, dans sa chronique habituelle « Picotazos » de l'émission « La Tribu », que le Séville FC a subi une grande injustice arbitrale, refusant de réduire la polémique à un problème lié à la production télévisée ou à la retransmission des images, et affirmant que ce qui s'est passé représente une erreur arbitrale flagrante qui a lésé le club andalou.

Le journaliste espagnol a ajouté : « Quoi qu'ils fassent pour masquer ce qui s'est passé samedi face au Séville FC en le présentant comme une erreur de production télévisée, il s'agit d'un vol éhonté et d'une moquerie du Real Madrid à l'encontre de l'équipe de Luis García Plaza », dans une critique acerbe des décisions prises lors de la rencontre.

Arda Güler au cœur de la crise

Sánchez a concentré ses critiques sur la non-brandissement du carton rouge à l'encontre d'Arda Güler, estimant que cette décision a constitué un tournant dans le match, et a déclaré : « Après la non-expulsion de Güler, tout a changé et plus rien n'avait d'importance. »

Il a défendu le droit du Séville FC et de ses supporters de contester les décisions arbitrales, affirmant que l'équipe a subi un préjudice considérable durant la rencontre, et que la polémique ne peut être ignorée ou justifiée par le simple fait d'évoquer des problèmes de retransmission télévisée.

Les théories du complot contre le Real Madrid

En revanche, le journaliste de « Radio Marca » a adressé des critiques à la montée de la polémique concernant l'arbitrage et la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR », ainsi qu'aux théories du complot relayées par certains proches du Real Madrid, estimant que la persistance de ces accusations si tôt dans la saison aggrave la tension autour de la compétition.

Sánchez a déclaré que les erreurs arbitrales ne signifient pas nécessairement l'existence d'un ciblage délibéré d'une équipe en particulier, ajoutant : « Il ne s'agit pas de complots contre le Real Madrid. Les arbitres commettent des erreurs, parfois en ta faveur et parfois contre toi. »

Il a souligné que le FC Barcelone bénéficie lui aussi de certaines décisions controversées, mais il a critiqué la manière différente dont les supporters du Real Madrid interprètent ces situations, expliquant qu'ils peuvent considérer les décisions favorables au FC Barcelone comme la preuve de la persistance des répercussions de l'affaire Negreira.

Accusations mutuelles entre les deux géants d'Espagne

Sánchez est allé plus loin, estimant que le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux clubs qui profitent le plus des décisions arbitrales, et affirmant que les Merengues ont historiquement bénéficié de la plus grande part de ces coups de pouce, des déclarations qui reflètent sa position personnelle sur la polémique entourant l'arbitrage espagnol.

Le journaliste espagnol a conclu ses propos en affirmant que les événements du match du Séville FC affaiblissent, de son point de vue, les allégations de l'existence d'un complot arbitral contre le Real Madrid, s'attendant au retour de la polémique dès le premier résultat négatif des Merengues, dans un contexte de tension persistante entre les deux clubs et les arbitres.