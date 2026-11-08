Un journal madrilène salue Flick : 3 décisions audacieuses à l'origine de la remontada du Barça !

L'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a renversé le cours de la confrontation face à l'Atlético Madrid, après que ses décisions audacieuses à la mi-temps ont donné à son équipe une impulsion décisive qui a préparé le retournement du score et la victoire sur le résultat de (2-1), dimanche soir, dans le cadre de la 12e journée du Championnat d'Espagne, lors d'un match qui a révélé l'importance des interventions du technicien allemand dans les moments décisifs.

Le journal espagnol « Marca » a mis en lumière le courage de Flick dans la gestion du match, estimant que ses changements à la mi-temps ont été la clé du retour du Barça, et que la moitié du mérite de la victoire revient à l'entraîneur, après qu'il a corrigé les erreurs apparues clairement durant la première mi-temps de la rencontre.

Flick a entamé le match avec des choix qui n'ont pas donné le rendement attendu, après avoir aligné Fariñas au poste d'arrière droit et Marc Bernal en remplacement de Rodri, mais le Barça a affiché un très mauvais visage en première période, et seul un but tardif inscrit par Fermín López l'a sauvé.

Le technicien allemand a compris la nécessité d'intervenir, et a donc décidé de sortir Fariñas à la mi-temps après qu'il a semblé épuisé, avant de surprendre tout le monde en faisant entrer le Néerlandais Frenkie de Jong, qui a apporté un grand plus au milieu de terrain et a contribué à combler la faille sur l'un des côtés du terrain que l'Atlético avait exploitée durant la première mi-temps, tout en renforçant la capacité de l'équipe à rivaliser avec son adversaire au milieu de terrain.

Les améliorations ne se sont pas limitées à cela, car le Barça a réussi à développer son pressing haut, après avoir souffert durant la première mi-temps de difficultés à récupérer le ballon, l'Atlético Madrid se retrouvant ainsi face à de grandes difficultés pour parvenir jusqu'à la zone du gardien Joan García.

Flick est également intervenu de nouveau pour remédier au flanc gauche, après que Cancelo n'a pas livré la prestation attendue, en faisant entrer Christensen à la place de Baldé, avec le repositionnement de Gerard Martín au poste d'arrière gauche, complétant ainsi 3 changements marquants qui ont contribué à modifier le visage de l'équipe et à donner l'avantage au Barça durant la seconde mi-temps.

« Marca » a souligné que certains autres détails ont joué un rôle dans la victoire, en premier lieu le brio de Joan García, qui a repoussé deux occasions décisives de l'Atlético Madrid durant sa période de domination en première mi-temps, préservant les chances du Barça de revenir dans le match.

Lamine Yamal a également poursuivi ses tentatives tout au long de la rencontre, jusqu'à être récompensé pour sa persévérance sur l'action qui a scellé la confrontation, après avoir adressé une magnifique passe à Fermín López, qui l'a transformée en but de la victoire, complétant ainsi le tableau du retour du Barça grâce aux décisions de Flick et au brio de ses joueurs dans les moments décisifs.