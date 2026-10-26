Un journal catalan ouvre le feu sur Flick : une faille fatale menace la saison du Barça !

Le style offensif sur lequel s'appuie Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est transformé en un point faible qui menace le club catalan, après que le Real Madrid a exploité les espaces derrière la défense et que Kylian Mbappé a inscrit un but lors du Clasico, qui s'est soldé par une victoire des Merengue 2-1 au stade du « Camp Nou », réduisant ainsi l'écart avec son rival à 3 points.

Selon le journal catalan « Mundo Deportivo », le recours du Barça au pressing haut et à l'élan offensif laisse de vastes espaces dans la ligne arrière, que les adversaires exploitent par des contres rapides. Un problème qui s'est répété lors de plus d'une grande affiche ces derniers temps, et qui a soulevé des interrogations quant à la capacité de l'équipe à trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense.

La rencontre face au Real Madrid n'était pas le seul cas où le Barça a souffert de ce problème, puisque les mêmes failles sont apparues face au Paris Saint-Germain, qui a remporté la victoire sur le score de 4-2. L'équipe a également rencontré des difficultés face à l'Atlético de Madrid, après avoir encaissé un but tardif d'Alexander Sørloth en décembre 2024, avant que la rencontre entre les deux équipes en Coupe du Roi, en février 2025, ne débouche sur un match nul spectaculaire sur le score de 4-4.

Les difficultés se sont étendues à la Ligue des champions, lorsque le Barça a affronté l'Inter Milan lors de la saison 2024-2025, en encaissant le but de l'égalisation dans le temps additionnel, avant de perdre la rencontre en prolongation.

Le scénario s'est également répété face au Paris Saint-Germain en octobre 2025, lorsque Gonçalo Ramos a inscrit un but tardif à la 90e minute, en plus des difficultés rencontrées par l'équipe lors de son affiche européenne face à l'Atlético de Madrid durant la saison 2025-2026.

Ces résultats montrent que le problème ne concerne pas une seule rencontre, mais bien un schéma récurrent qui offre aux adversaires des occasions d'exploiter les espaces derrière la défense du Barça, en particulier dans les dernières minutes, lorsque l'équipe se porte vers l'avant en quête d'un but ou pour maintenir sa pression offensive.

Rodri Hernández avait fait référence, après la victoire du Barça sur le Real Betis sur le score de 5-2, à la force offensive de l'équipe, mais il avait dans le même temps relevé le grand nombre de buts encaissés.

Cela place Flick face à un défi clair : préserver l'efficacité offensive, tout en améliorant la couverture défensive et en limitant le danger des contre-attaques.