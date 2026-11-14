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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDGetty Images
Loai Mohamed
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Un journal catalan lance les accusations : les chiffres révèlent un avantage arbitral pour le Real Madrid face au Barça

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Le journal catalan Mundo Deportivo, proche du Barça, a ouvert le dossier des écarts arbitraux entre les deux équipes en s'appuyant sur les chiffres des erreurs recensées durant le premier tiers de la saison du championnat d'Espagne. Il estime que les données penchent clairement en faveur du Real Madrid par rapport à son rival catalan.

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Barcelone et le Real Madrid se livrent une lutte acharnée pour la tête de la Liga, le club catalan occupant la première place avec 33 points, soit trois points d'avance sur le Real Madrid, qui a su remporter le dernier Clasico sur le score de 2-1 au stade « Spotify Camp Nou » le 25 octobre.

Mais « Mundo Deportivo » estime que la concurrence entre les deux équipes ne paraît pas équilibrée lorsqu'il s'agit des fautes comptabilisées pour chaque équipe ou contre elle, pointant un écart considérable dans les chiffres en faveur du Real Madrid.

Selon les statistiques mises en avant par le journal, Barcelone n'a obtenu que 122 fautes, ce qui en fait la deuxième équipe de la Liga au profit de laquelle le moins de fautes ont été sifflées, derrière la Real Sociedad et ses 113 fautes.

En revanche, 130 fautes ont été sifflées contre Barcelone, si bien que l'écart entre les fautes commises et celles obtenues est négatif de 8 fautes, et ce malgré le fait que l'équipe soit en tête du classement de la possession de balle dans la compétition, ce qui signifie que le ballon reste dans les pieds de ses joueurs plus longtemps que chez les autres.

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171 fautes pour le Real Madrid, contre 102 à son encontre

Quant au Real Madrid, ses chiffres apparaissent sous un tout autre jour, puisque le club merengue a obtenu 171 fautes, le chiffre le plus élevé de la Liga, tandis que seulement 102 fautes ont été sifflées contre lui.

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Le Real Madrid affiche ainsi un différentiel positif de 69 fautes, un paradoxe sur lequel s'appuie le journal catalan pour soulever ses interrogations sur la différence de critères d'arbitrage entre les deux pôles du football espagnol.

Le journal évoque également l'un des cas ayant suscité la polémique, à savoir le penalty accordé à Kylian Mbappé face au Racing, avant que le comité technique des arbitres (CTA) ne confirme par la suite l'existence d'une erreur dans la décision, tandis que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a qualifié l'action de « petit penalty ».

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Bellingham en tête, et Lamine Yamal hors du top 10

Le paradoxe ne s'arrête pas aux statistiques des deux équipes, mais s'étend à la liste des joueurs les plus victimes de fautes.

Jude Bellingham occupe la tête de la liste avec 31 fautes, tandis que trois autres joueurs du Real Madrid figurent dans le top 10 : Kylian Mbappé et Vinicius Junior avec 23 fautes chacun, et Arda Güler avec 21.

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En revanche, Lamine Yamal occupe la treizième place avec seulement 20 fautes, alors même que le journal souligne qu'il est le meilleur dribbleur de la Liga et l'un des joueurs les plus enclins à chercher les duels individuels avec les défenseurs.

Fait marquant, Lamine Yamal est le seul joueur de Barcelone présent dans la liste des 50 joueurs les plus victimes de fautes, tandis que trois joueurs de l'équipe figurent dans la liste des joueurs commettant le plus de fautes : Fermín López avec 16 fautes, Lamine Yamal et Xavi Espart avec 13 chacun.

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Le Clasico, l'exemple cité par le journal

Le journal catalan convoque le dernier Clasico comme illustration de ce qu'il considère comme une disparité dans la comptabilisation des fautes entre les deux équipes.

Il souligne que Marc Cucurella a commis plusieurs fautes contre Lamine Yamal durant le match sans que l'arbitre Martínez Munuera n'intervienne, tandis qu'en contrepartie une faute douteuse a été sifflée contre Lamine Yamal lui-même lors d'un des duels avec le latéral.

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Le journal s'arrête également sur l'intervention d'Aurélien Tchouaméni au cours de laquelle Xavi Espart a été blessé, estimant que l'arbitre n'a pas sifflé la faute sur cette action.

Le Clasico s'est terminé avec 15 fautes sifflées contre Barcelone, contre 11 pour le Real Madrid, bien que le club merengue en soit sorti vainqueur sur le score de 2-1.

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Ces chiffres replacent le dossier de l'arbitrage au cœur de la rivalité entre Barcelone et le Real Madrid, d'autant plus que la presse catalane met l'accent sur le grand écart dans le nombre de fautes comptabilisées pour chaque équipe.

Pour autant, les chiffres à eux seuls ne prouvent pas l'existence d'un parti pris arbitral délibéré, car les fautes peuvent être influencées par le style de jeu, les zones de contact, la possession et le nombre de duels individuels. Mais du point de vue du journal catalan, l'écart de 69 fautes en faveur du Real Madrid constitue une nouvelle donnée pour alimenter la polémique sur la manière dont les arbitres traitent les deux équipes.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

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