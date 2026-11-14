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Le journal catalan Mundo Deportivo, proche du Barça, a ouvert le dossier des écarts arbitraux entre les deux équipes en s'appuyant sur les chiffres des erreurs recensées durant le premier tiers de la saison du championnat d'Espagne. Il estime que les données penchent clairement en faveur du Real Madrid par rapport à son rival catalan.

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Barcelone et le Real Madrid se livrent une lutte acharnée pour la tête de la Liga, le club catalan occupant la première place avec 33 points, soit trois points d'avance sur le Real Madrid, qui a su remporter le dernier Clasico sur le score de 2-1 au stade « Spotify Camp Nou » le 25 octobre.

Mais « Mundo Deportivo » estime que la concurrence entre les deux équipes ne paraît pas équilibrée lorsqu'il s'agit des fautes comptabilisées pour chaque équipe ou contre elle, pointant un écart considérable dans les chiffres en faveur du Real Madrid.

Selon les statistiques mises en avant par le journal, Barcelone n'a obtenu que 122 fautes, ce qui en fait la deuxième équipe de la Liga au profit de laquelle le moins de fautes ont été sifflées, derrière la Real Sociedad et ses 113 fautes.

En revanche, 130 fautes ont été sifflées contre Barcelone, si bien que l'écart entre les fautes commises et celles obtenues est négatif de 8 fautes, et ce malgré le fait que l'équipe soit en tête du classement de la possession de balle dans la compétition, ce qui signifie que le ballon reste dans les pieds de ses joueurs plus longtemps que chez les autres.

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171 fautes pour le Real Madrid, contre 102 à son encontre

Quant au Real Madrid, ses chiffres apparaissent sous un tout autre jour, puisque le club merengue a obtenu 171 fautes, le chiffre le plus élevé de la Liga, tandis que seulement 102 fautes ont été sifflées contre lui.

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Le Real Madrid affiche ainsi un différentiel positif de 69 fautes, un paradoxe sur lequel s'appuie le journal catalan pour soulever ses interrogations sur la différence de critères d'arbitrage entre les deux pôles du football espagnol.

Le journal évoque également l'un des cas ayant suscité la polémique, à savoir le penalty accordé à Kylian Mbappé face au Racing, avant que le comité technique des arbitres (CTA) ne confirme par la suite l'existence d'une erreur dans la décision, tandis que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a qualifié l'action de « petit penalty ».

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Bellingham en tête, et Lamine Yamal hors du top 10

Le paradoxe ne s'arrête pas aux statistiques des deux équipes, mais s'étend à la liste des joueurs les plus victimes de fautes.

Jude Bellingham occupe la tête de la liste avec 31 fautes, tandis que trois autres joueurs du Real Madrid figurent dans le top 10 : Kylian Mbappé et Vinicius Junior avec 23 fautes chacun, et Arda Güler avec 21.

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En revanche, Lamine Yamal occupe la treizième place avec seulement 20 fautes, alors même que le journal souligne qu'il est le meilleur dribbleur de la Liga et l'un des joueurs les plus enclins à chercher les duels individuels avec les défenseurs.

Fait marquant, Lamine Yamal est le seul joueur de Barcelone présent dans la liste des 50 joueurs les plus victimes de fautes, tandis que trois joueurs de l'équipe figurent dans la liste des joueurs commettant le plus de fautes : Fermín López avec 16 fautes, Lamine Yamal et Xavi Espart avec 13 chacun.

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Le Clasico, l'exemple cité par le journal

Le journal catalan convoque le dernier Clasico comme illustration de ce qu'il considère comme une disparité dans la comptabilisation des fautes entre les deux équipes.

Il souligne que Marc Cucurella a commis plusieurs fautes contre Lamine Yamal durant le match sans que l'arbitre Martínez Munuera n'intervienne, tandis qu'en contrepartie une faute douteuse a été sifflée contre Lamine Yamal lui-même lors d'un des duels avec le latéral.

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Le journal s'arrête également sur l'intervention d'Aurélien Tchouaméni au cours de laquelle Xavi Espart a été blessé, estimant que l'arbitre n'a pas sifflé la faute sur cette action.

Le Clasico s'est terminé avec 15 fautes sifflées contre Barcelone, contre 11 pour le Real Madrid, bien que le club merengue en soit sorti vainqueur sur le score de 2-1.

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Ces chiffres replacent le dossier de l'arbitrage au cœur de la rivalité entre Barcelone et le Real Madrid, d'autant plus que la presse catalane met l'accent sur le grand écart dans le nombre de fautes comptabilisées pour chaque équipe.

Pour autant, les chiffres à eux seuls ne prouvent pas l'existence d'un parti pris arbitral délibéré, car les fautes peuvent être influencées par le style de jeu, les zones de contact, la possession et le nombre de duels individuels. Mais du point de vue du journal catalan, l'écart de 69 fautes en faveur du Real Madrid constitue une nouvelle donnée pour alimenter la polémique sur la manière dont les arbitres traitent les deux équipes.