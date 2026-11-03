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Abdelmawgood Samir
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Un jour inoubliable pour Hamza Abdelkrim : l'attaquant égyptien réalise un exploit rare à Barcelone !

Barcelona U19 vs Aston Villa U19
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L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim vit une journée exceptionnelle avec le Barça, après avoir vu son nom figurer dans les plans de deux équipes différentes du club catalan pour affronter Aston Villa, mardi, dans deux compétitions européennes. Il se prépare en effet à participer avec l'équipe de jeunes « Juvenil A » en Youth League, tout en étant présent dans la liste de l'équipe première pour le match de Ligue des champions.

Le journal espagnol Sport a révélé que Hamza Abdelkarim s'est entraîné lundi sous la direction de l'Allemand Hansi Flick, lors de la dernière séance de l'équipe première, en préparation du match face à Aston Villa, avant que son nom ne soit annoncé dans la liste de la rencontre.

Dans le même temps, l'attaquant égyptien avait reçu une convocation de Pol Planas pour renforcer les rangs de l'équipe « Juvenil A » lors de la confrontation attendue face au club anglais.

Cette situation revêt un caractère exceptionnel, sachant que Hamza, né en 2008, était déjà apparu avec le Barça Atlètic, en plus de sa participation avec l'équipe première, après avoir rejoint le club catalan en février 2026.

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Il avait déjà fait ses débuts officiels sous la direction de Flick le 31 août face au Rayo Vallecano, avant d'enregistrer sa première apparition avec l'équipe réserve au cours du mois d'octobre.

L'équipe de jeunes dispute le match face à Aston Villa à 16 heures au stade Johan Cruyff, dans le cadre de la Youth League, tandis que l'équipe première reçoit son homologue anglais à 21 heures au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la Ligue des champions. Hamza devient ainsi le protagoniste d'une situation rare au sein du club, en figurant dans les plans des deux équipes le même jour.

Les deux matches revêtent une grande importance pour le Barça. L'équipe première occupe en effet la huitième place en Ligue des champions avec 6 points, contre 9 points pour Aston Villa, deuxième, après que le club anglais a remporté ses trois premiers matches.

Au niveau de la Youth League, le « Juvenil A » occupe la vingtième place avec 4 points, tandis qu'Aston Villa pointe à la vingt-sixième place avec 3 points, ce qui confère à la confrontation une grande importance dans la course à la qualification pour le tour suivant et fait du recours aux services de l'attaquant égyptien un apport important pour les ambitions de l'équipe de Pol Planas.

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