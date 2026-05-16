Un joueur prêté se dirige vers la sortie de Feyenoord : « Je suis ouvert à cette possibilité. »

Ramiz Zerrouki n’écarte pas la possibilité de rester au FC Twente la saison prochaine. Le milieu de terrain de 27 ans l’a confié samedi au journal Algemeen Dagblad.

Dans un entretien accordé au journaliste Leon ten Voorde, le milieu de terrain reconnaît qu’il lui serait difficile d’accepter que la rencontre de dimanche sur la pelouse du PSV soit son dernier match sous les couleurs de Twente.

Prêté par le Feyenoord, où son avenir semble incertain, le milieu de terrain amstellodamois reconnaît : « Je suis ouvert à l’idée de rester, mais il faut aussi être réaliste. Je ne sais pas si je suis trop cher. Il faut demander à Erik ten Hag et Dominique Scholten. C’est une possibilité, mais tout doit s’aligner et être faisable. »

Avant toute chose, Twente et Zerrouki veulent valider dimanche, à Eindhoven, leur billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. « Il faut d’abord atteindre notre objectif, puis on verra si rester est vraiment une option sérieuse. »

« En tout cas, le club a l’intention de continuer avec moi. Mais il y a un monde entre dire quelque chose et pouvoir le concrétiser », conclut-il.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2027, Zerrouki est estimé à environ 6 millions d’euros par Transfermarkt.

Cet été, il prendra part à la Coupe du monde avec l’Algérie, où il affrontera l’Argentine, la Jordanie et l’Autriche lors du premier tour.