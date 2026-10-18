L'Ukrainien Illia Zabarnyi, défenseur du Paris Saint-Germain, a évoqué le besoin de son pays de continuer à bénéficier du soutien français, exprimant l'espoir que le prochain président poursuive l'aide à Kiev, au lendemain de la victoire de son équipe face à Strasbourg (3-1), samedi, en Ligue 1.

Le défenseur a déclaré en zone mixte après la rencontre : « Je sais qu'Emmanuel Macron aide beaucoup l'Ukraine, et c'est extrêmement important pour nous. »

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L'auteur du premier but du PSG face à Strasbourg a ajouté, dans des propos rapportés par « RMC » : « Nous sommes vraiment fiers de notre pays, fiers d'avoir un bon système, et j'espère que le nouveau président français va continuer d'aider l'Ukraine, parce que nous ne sommes pas seulement fiers de l'Ukraine, mais de toute l'Europe. »

Les propos de Zabarnyi répondaient à la position de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et candidate potentielle à la succession d'Emmanuel Macron, lors de l'élection présidentielle prévue en mai 2027.

Le Pen avait annoncé qu'elle maintiendrait l'aide financière à l'Ukraine pendant 6 mois si elle était élue présidente, avant de l'interrompre ensuite.

Selon l'institut allemand Kiel, qui suit les aides accordées à l'Ukraine, la contribution totale de la France depuis février 2022 s'élève à environ 27 milliards d'euros, dont 19 milliards d'euros via ses contributions à l'aide européenne et 7,9 milliards d'euros sous forme d'aide bilatérale directe.

Malgré cela, la contribution française reste inférieure à celle de l'Allemagne, premier contributeur européen, qui a fourni environ 54 milliards d'euros, répartis entre 31 milliards d'euros d'aide bilatérale et 23 milliards d'euros via ses contributions à l'aide européenne.



