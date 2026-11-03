Thijs Kraaijeveld a fait ses débuts en Ligue des champions mardi soir, mais il ne gardera pas que de bons souvenirs du match contre l’Internazionale. Feyenoord s’est incliné sans avoir eu la moindre chance face aux Italiens (0-3) à De Kuip. Malgré cela, le jeune défenseur était aussi fier d’avoir franchi cette étape personnelle, comme il l’a confié à Ziggo Sport.

En étant titularisé face à l’Inter, Kraaijeveld a vu un grand souhait se réaliser. « C’est vraiment un rêve de gamin », a raconté le défenseur avec le sourire. « Depuis tout petit, je regarde la Ligue des champions tous les mardis et mercredis. Me retrouver aujourd’hui sur le terrain, c’est magnifique. »

Cette titularisation a aussi surpris Kraaijeveld, qui ne s’attendait pas à débuter contre l’Inter. « Pas vraiment, je dois dire », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il l’avait vue venir. « L’entraîneur m’a appelé hier. C’était inattendu, mais j’étais évidemment très heureux. »

Kraaijeveld a d’emblée été confronté à un défi de taille : Marcus Thuram. « On sait évidemment qu’on a face à soi un attaquant puissant, mais je ne pouvais que disputer ces duels, et c’est ce que j’ai fait, je pense », a expliqué le défenseur. À propos de son adversaire direct, il a été clair : « Un attaquant très puissant, un très bon attaquant. Mais je me débrouille aussi plutôt bien dans les duels, donc c’étaient de bons duels, je pense. »

Selon Kraaijeveld, sa mission face à l’attaquant français était claire : « Le neutraliser, en un contre un. » Le défenseur savait avant le match que ses coéquipiers et lui auraient fort à faire face aux deux attaquants de l’Inter, mais il voulait avant tout remporter ses propres duels.

Malgré la lourde défaite, Kraaijeveld n’a pas eu en permanence le sentiment que Feyenoord était complètement dépassé. « C’est très difficile contre ce genre d’équipes, parce qu’on a le sentiment d’être bien dans le match », a-t-il expliqué. « Ils parviennent à se créer quelques occasions et, aussitôt, le ballon est au fond. »

Selon Kraaijeveld, les transitions de l’Inter ont surtout posé un gros problème aux Rotterdamois. « Ils se projettent très vite vers l’avant et le ballon finit très vite au fond », a-t-il constaté. Il n’a pas voulu trop s’avancer sur la façon dont les buts encaissés ont été inscrits, car il n’avait pas encore revu les images.

Malgré cette douloureuse défaite, Kraaijeveld gardait un sentiment positif de la rencontre. « J’en ai profité, alors vivement la suite », a conclu le défenseur sur une note résolument positive.