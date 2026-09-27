Le staff technique de l'équipe d'Égypte a décidé d'écarter Mohamed Abdelmonem, défenseur de l'OGC Nice, de la liste des joueurs partant ce dimanche à la mi-journée vers le Soudan du Sud, en vue de la confrontation entre les deux sélections mardi, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Ibrahim Hassan, manager de la sélection égyptienne, a déclaré via le compte officiel de la Fédération égyptienne de football sur le site « X » qu'Abdelmonem ne rejoindra pas la délégation de l'équipe nationale, en raison d'une opération subie précédemment au ligament croisé et des avertissements médicaux lui déconseillant de jouer sur gazon synthétique, selon le rapport transmis par le club de Nice.

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La Fédération égyptienne avait annoncé plus tôt le départ de Mohamed Salah, capitaine de la sélection, du rassemblement ainsi que son absence du voyage vers le Soudan du Sud, précisant que le staff technique dirigé par Hossam Hassan avait décidé de le mettre au repos, en raison de la tenue du match sur une pelouse en gazon synthétique, et ajoutant que l'accord sur sa non-participation à la rencontre avait été conclu entre les deux parties avant le match face à l'Angola.

Mais des rapports de presse ont fait état de tensions entre Salah et son entraîneur, en raison du remplacement de la star de Trabzonspor à la 61e minute de la confrontation face à l'Angola, qui s'est soldée par un match nul et vierge au stade du Caire.

L'équipe du Soudan du Sud avait été défaite à l'extérieur (2-1) face au Malawi, lors de la première journée des éliminatoires.







