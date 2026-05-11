L'équipe de l'Ajax attend avec impatience la fin de la saison, rapporte Mike Verweij dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf. Non seulement les résultats sportifs sont extrêmement difficiles, mais certains joueurs ont également du mal à s'adapter à la dynamique au sein de l'équipe.

« Klaassen a déjà confié que c’était la saison la plus douloureuse de sa carrière », rappelle Verweij, citant les propos du capitaine ajacide après la défaite contre le FC Utrecht (1-2) dimanche dernier.

« Tout le monde voit que le niveau s’est dégradé ces dernières années », poursuit Verweij. Pim Sedee ajoute que Klaassen fait lui-même partie du problème : « Dans un bon Ajax, il n’aurait jamais été prolongé », estime également Valentijn Driessen.

« C’est aussi simple que ça. Il n’a pas réussi à s’imposer à Everton, s’en est bien sorti au Werder Brême, mais est resté sur le banc à l’Inter… Davy Klaassen n’est plus un joueur capable de faire progresser l’Ajax, même pas cet Ajax-là », tranche Driessen.

Selon Verweij, les erreurs remontent déjà à la constitution de l’effectif : « C’est un problème d’avoir beaucoup de joueurs expérimentés dans le groupe, qui plus est très cyniques quand ils se retrouvent sur le banc. »

« En début de saison, il y avait aussi Pasveer. Tout ce recrutement, cette pyramide des âges… », soupire Verweij, qui assure que le groupe souffre encore aujourd’hui d’une « ambiance très morose ».

« Weghorst a inscrit le 1-1 contre Utrecht, mais il en a assez. Il en a vraiment assez », tranche Verweij. « Et s’il part au FC Twente après cette saison, il jouera peut-être les tours préliminaires de la Ligue des champions. »

Grâce aux revers de l’Ajax et du NEC, le FC Twente a pris possession de la troisième marche du podium de l’Eredivisie. Les Tukkers aborderont leur dernière sortie sur la pelouse du PSV, à Eindhoven, mais ils conservent de réelles chances d’accrocher leur qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.