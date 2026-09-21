Ricardo Pepi a déclaré forfait avec la sélection nationale des États-Unis, comme l’a annoncé la Fédération américaine de football. L’attaquant du PSV est sorti sur blessure dimanche lors du duel contre le FC Twente (3-2) et ne pourra donc pas jouer pour son pays durant cette trêve internationale.

Dimanche, tout a très vite tourné court pour Pepi. L’attaquant s’est assis sur la pelouse après environ six minutes, sans raison apparente, et a dû quitter le terrain sur blessure. Sven Mijnans l’a remplacé et, sans Pepi, le PSV a subi sa première défaite en championnat de la saison.

Initialement, Pepi devait se rendre aux États-Unis pour les matches amicaux contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada, mais cela ne pourra donc pas se faire. L’attaquant a déclaré forfait.

« À contrecœur, car l’attaquant de 23 ans se réjouissait de ce voyage avec la sélection nationale », écrit Rik Elfrink dans l’Eindhovens Dagblad. Le journaliste suivant le club ne peut toutefois encore rien dire sur la gravité de la blessure.

« On ne sait pas encore exactement ce qu’il a. Le PSV n’a pas encore totalement bouclé les examens et le club pourra probablement communiquer mardi matin sur les conséquences de son problème physique. »

Un contretemps donc pour Pepi, qui avait une réelle chance de temps de jeu avec les États-Unis, en raison de l’absence de Folarin Balogun. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a appelé l’attaquant de St. Louis City Damion Downs pour le remplacer.

Cette trêve internationale n’arrive pas à un mauvais moment pour le PSV. En plus de Pepi, Alassane Pléa est lui aussi encore indisponible, et un travail est également en cours pour rendre Sam Lammers apte.