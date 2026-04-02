Un grand club allemand devra se passer de sa star incontestée pour le reste de la saison

Schalke 04 devra se passer d'Edin Dzeko pour le reste de la saison. L'attaquant bosnien s'est blessé à l'épaule lors de la finale des barrages contre l'Italie et sera indisponible pendant quatre à six semaines.

Mardi dernier, la Bosnie-Herzégovine affrontait l'Italie en finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde. Le pays des Balkans s'est imposé aux tirs au but, mais Dzeko a dû quitter le terrain en fin de prolongation en raison d'une blessure à l'épaule.

L'attaquant de 40 ans a fait savoir, par l'intermédiaire de la fédération bosnienne de football, qu'il n'aurait pas besoin d'être opéré et qu'il serait absent au moins un mois. « Je n'ai pas besoin d'être opéré et j'ai besoin d'un mois à six semaines pour me remettre », a déclaré Dzeko.

L'absence de Dzeko est un coup dur pour Schalke. Les Königsblauen sont en tête de la deuxième division allemande et pourraient revenir au plus haut niveau après trois ans.

L'ancien attaquant de Manchester City et de l'Inter, entre autres, a signé en janvier pour le club de Gelsenkirchen et s'est immédiatement imposé. Dzeko a marqué six buts en huit matches et a également délivré trois passes décisives.

La saison est particulièrement passionnante dans la deuxième division allemande. Le demi-finaliste de la Ligue des champions 2010/11 mène le championnat avec 52 points. Le SV Elversberg et le SC Paderborn ne sont qu’à un point derrière, suivis de Darmstadt et Hanovre 96 aux quatrième et cinquième places (50 et 49 points).

En 2021, Schalke a été relégué en 2. Bundesliga pour la première fois en trente ans. Bien que le club soit immédiatement remonté au plus haut niveau un an plus tard, il a dû faire un pas en arrière en 2023. Le club a terminé les deux dernières saisons dans le milieu du classement.