Cristiano Ronaldo s'envolera demain dimanche vers la capitale saoudienne Riyad, après avoir quitté le rassemblement de la sélection portugaise au Danemark sur fond de sa récente crise avec l'entraîneur Jorge Jesus. Une démarche qui pourrait refléter la volonté de la star portugaise de tourner la page de la trêve internationale et de reprendre ses engagements avec Al-Nassr, plutôt que d'entrer dans un règlement rapide de la crise qui a secoué l'atmosphère de la sélection.

Le retour de Ronaldo à Riyad intervient à un moment particulièrement sensible, après qu'il a quitté le rassemblement du Portugal à la suite de l'annonce de Jesus selon laquelle il ne débuterait pas le match face au Danemark. Le joueur a ensuite confirmé qu'il avait pris la décision de partir après une conversation avec le président de la Fédération portugaise Pedro Proença, promettant de dévoiler les raisons de sa décision le moment venu.

La crise avait débuté après le match contre la Norvège, durant lequel Ronaldo était resté sur le banc des remplaçants tout au long de la rencontre malgré sa participation aux séances d'échauffement, tandis que Gonçalo Ramos inscrivait le but de la victoire du Portugal 2-1.

La tension s'est ensuite accentuée entre le joueur et Jesus, avant que l'entraîneur n'annonce que Ronaldo ne débuterait pas non plus face au Danemark, affirmant qu'il ne changerait pas ses choix techniques pour un joueur, quel qu'il soit.

Selon le journal portugais « Record », le départ de Ronaldo vers Riyad à bord de son avion privé, le jour même où le Portugal dispute un match (face à la Norvège) durant la trêve internationale, revêt une signification qui dépasse le simple retour en Arabie saoudite. En effet, la reprise par le joueur de son parcours normal et son retour vers son club pourraient signifier l'écartement de toute solution rapide ou de tout règlement d'urgence de la crise, laissant le dossier suivre son cours dans la période à venir.

Cela survient après l'échec des tentatives de Jesus et du président de la Fédération portugaise de convaincre Ronaldo de rester, puisqu'ils se sont rendus à l'aéroport après son départ du rassemblement, mais le joueur a embarqué dans son avion privé en direction de Madrid.

Son avenir international reste par ailleurs en question, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite concernant sa retraite avec le Portugal.

Dans le même temps, la crise ne semble pas définitivement réglée. Des rapports ont révélé que Jesus serait prêt à tenir une nouvelle réunion avec Ronaldo pour tenter de mettre fin au différend, tandis que le capitaine du Portugal n'a pas encore répondu à l'invitation.