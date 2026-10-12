« Un geste laid et sale » : un ancien joueur du Barça ouvre le feu sur Vinicius

Le carton rouge brandi par l'arbitre Diaz de Mera à l'encontre de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, lors de la rencontre face à Villarreal au stade Santiago-Bernabeu, continue de susciter une vive polémique, après que le Brésilien a attrapé les cheveux de son adversaire Saliba juste avant un but qui aurait donné l'avantage 2-0 à la Maison Blanche. Un épisode qui a divisé les observateurs, entre ceux qui estiment qu'il méritait l'exclusion et ceux qui considèrent qu'il ne traduit aucune intention de blesser l'adversaire.

Dans ce contexte, Gerard Lopez, ancien joueur du FC Barcelone, a qualifié le geste de Vinicius de "laid, sale et sournois", lors de son intervention sur la chaîne Movistar Plus, estimant que l'affaire ne mérite pas une telle polémique, bien qu'elle se soit produite au Bernabeu et qu'elle implique la star du Real Madrid.

Lopez a déclaré : "C'est un geste qui me rappelle ce que l'on voyait dans la cour de l'école quand ça finissait par une bagarre. L'affaire a été démesurément amplifiée parce qu'elle s'est produite au Bernabeu, parce qu'elle concerne Vinicius et parce qu'elle est survenue juste avant un but. Mais il n'y a rien de polémique là-dedans : c'est un carton rouge typique."

À l'inverse, Jorge Valdano, ancienne star du Real Madrid, ex-entraîneur et ancien directeur sportif du club, a proposé une lecture différente de la scène, estimant que le geste de Vinicius était instinctif et ne comportait aucune preuve manifeste d'une volonté de blesser son adversaire, tout en reconnaissant que le joueur a eu recours à un comportement antisportif.

Valdano a expliqué : "Je fais la différence entre un crachat, par exemple, et ce qui s'est passé ici. C'est un geste totalement instinctif : il s'est senti encerclé et a tenté de se débarrasser de ses adversaires par le moyen le plus antisportif auquel il pouvait recourir. Mais je ne vois ni préméditation ni méchanceté dans ce geste."